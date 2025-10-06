Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 2 και στο www.best-tv.gr την συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας (video)

Mε ενδιαφέρουσα θεματολογία αναμένεται η σημερινή πρόσκληση στην 25η/2025 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί στις 6:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Τα θέματα της που θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι :

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου οικον. έτους 2025. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος, κα Κουμάντου Πιπίνα) Ορισμός αντιτίμου για την υλοποίηση των ¨Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2025 – 2026. (Εισηγητής: κ. Λαζαρίδης Γεώργιος)

Εκ νέου παράταση της παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος, του δημοτικού ακινήτου της πρώην Σχολής Παπαφλέσσα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την προσωρινή στέγαση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Αποδοχή της πρότασης του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αριοχωρίου για την δημιουργία Μουσείου Σχολικής Ζωής στο δημοτικό ακίνητο «Αρχοντικό Δαγρέ» και έγκριση τροποποίησης των όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου του εν λόγω δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) Παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Γραφείου Αντικαλάμου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αντικαλάμου «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ». (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Έγκριση όρων τροποποίησης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Παραλίας, ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) Απευθείας ανάθεση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του κυλικείου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

Έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του κυρίως αστικού κορμού της Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) Έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί των οδών Κω και Λέσβου στις Γουλιμίδες, στο Ο.Τ. 1507 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, για την ανέγερση κτιρίου μικτής χρήσης. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος) Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέση στάθμευσης, επί της οδού Μαιζώνος 57, στο Ο.Τ. 101 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος) Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέσεις στάθμευσης, επί των οδών Θουκυδίδου & Σπετσών, στο Ο.Τ. 479 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος) Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέσεις στάθμευσης, επί της οδού Δάφνης Παπαδοπούλου, στο Ο.Τ.241 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

Γ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Χρονική επέκταση της σύμβασης για «Εργασίες μεταφοράς υπολειμμάτων απορριμμάτων & περιεχόμενο ανοικτών κάδων 8m3 του Δήμου Καλαμάτας».

(Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος)

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Επί πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας σχολικού έτους 2025 – 2026. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) Επί πρακτικού της επιστημονικής επιτροπής ΚΔΑΠμεα Δήμου Καλαμάτας για τις εγγραφές σχολικού έτους 2025 – 2026. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών κ.λ.π. Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 188/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 158/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ¨Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας Α.Ε. ΟΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗ»¨, η οποία αφορά στην έγκριση της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025 του Οργανισμού. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επί ψηφίσματος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας για την επαναλειτουργία του Σιδηρόδρομου Μεσσηνίας. (Εισηγητής: κ. Λύρας Παναγιώτης)

Ζ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ