Σε ενίσχυση και αύξηση των ΚΑΠ προσδοκούν οι δήμοι το 2026 | Οι 12 προτάσεις της ΚΕΔΕ εν όψει ΔΕΘ- Τι σημείωσε ο Δημήτρης Καφαντάρης (video)

Ένα εκτενές υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση κατέθεσε η ΚΕΔΕ εν όψει ΔΕΘ, το οποίο φέρει τον τίτλο «Για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αναβάθμιση του ρόλου της στο πολιτειακό σύστημα της χώρας». Σε αυτό αποτυπώνονται τα κύρια σημεία που εστιάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε μια εποχή προκλήσεις για την αυτοδιοίκηση. 12 σημεία τα οποία όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, στην τηλεόραση BEST, και θα αποτελέσουν προφανώς και τα σημεία συζήτησης στο επερχόμενο συνέδριο.

«Κάθε φορά που έχουμε την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στην ΔΕΘ πάντα η αυτοδιοίκηση και η ΚΕΔΕ καταθέτει τις προτάσεις της ώστε να συμπεριληφθούν στις εξαγγελίες που προσδοκούμε και θα κάνει ο Πρωθυπουργός τις επόμενες ημέρες… Προσωπικό, οικονομικά, διαχείριση υδάτων, πολιτική προστασία, διάφορα θεμάτων προσωπικού, θέματα πολεοδομίας. Έχουμε καταθέσει μια κληρωμένη πρόταση η οποία αποτυπώνει τις ανάγκες του σήμερα με μια προοπτική για το αύριο».

Υπογραμμίζοντας ότι ο κώδικας είναι σε φάση υλοποίησης και πρόκειται για ένα νομοθέτημα άνω των 1000 σελίδων τόνισε πως στόχος είναι πριν το συνέδριο του Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη «θα πρέπει ο κώδικας να έχει ολοκληρωθεί» τονίζοντας πως «λύνει πάρα πολλά ζητήματα και κωδικοποιεί τη νομοθεσία». Επί τη ευκαιρία ο κ. Καφαντάρης ανακοίνωσε πως το 2026 το συνέδριο της ΚΕΔΕ θα γίνει για πρώτη φορά στη Μεσσηνία.

Ως προς τα 12 σημεία και τις προσδοκίες που υπάρχουν ο κ. Καφαντάρης είπε «θα πρέπει σιγά σιγά να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο λειτουργίας με την έννοια οι αρμοδιότητα και οι πόροι να έχουν μια ταύτιση. Αυτό δεν σημαίνει σήμερα. Αυτό προσδοκούμε τουλάχιστον για την χρονιά που τρέχει είναι μια γενναία ενίσχυση, προς το τέλος της χρονιάς, για να κλείσουν οι προϋπολογισμοί των δήμων και φυσικά να έχουμε μια γενναία αύξηση για τους ΚΑΠ του 2026».