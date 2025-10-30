Δείτε LIVE στο Best Hybrid 2 τη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης (video)

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη, 26 Απριλίου 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Η συνεδρίαση θα είναι διπλή.

Στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΓΟΡΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **************** ***************** 1. Αναγκαιότητα αγοράς με απευθείας ανάθεση ακινήτου για την δημιουργία πλατείας στην Κοινότητα Πανιπερίου, ΔΕ Πεταλιδίου, Δήμου Μεσσήνης. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2025 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3. Απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο δασάκι Ανδρούσας. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 5. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 6. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη ΠΡΟΕΔΡΟΣ 7. Έγκριση απολογισμού εμποροπανήγυρης Μεσσήνης ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 8. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 3ου τριμήνου 2025 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ *************** *************** 9. Έγκριση παραχώρησης του προθαλάμου στο κτίριο του Γυμνασίου Λoγγάς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για εκμάθηση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Λογγάς. ΜΠΕΣΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ***************** ***************** 10. Αποσαφήνιση τμήματος του ορίου του οριοθετημένου οικισμού Λάμπαινας, Δ.Ε. Ιθώμης, Δ. Μεσσήνης. Ειδικότερα αποσαφήνιση του ορίου στο νότιο τμήμα του οικισμού που αναπτύσσεται νοτίως της 22ης Επ. Οδού και δυτικά της οδού προς Καλόβρυση τ.κ. Αριστοδημείου. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ 11. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου «Μεσσήνης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» ΤΡΑΚΑΣ 12. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ του Δήμου «Μεσσήνης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2». ΤΡΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ *************** **************** 13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος-Προϋπολογισμού έτους 2025 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

Θα ακολουθήσει στις 18:00, η 5η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχείο Μεσσήνης (οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού, Μεσσήνη) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Α του Ν.3852/10, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1237/94548/06-11-2023 (ΑΔΑ:9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) και 98/8182/26-01-2024 (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ. Εσωτερικών.