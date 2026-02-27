Δείτε LIVE στο Best Hybrid 2 τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Συνεδριάζει σήμερα στις 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Την 4η συνεδρίαση του μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Best Hybrid 2 ή πατώντας στο κάτωθι λινκ:

https://www.youtube.com/watch?v=gyugc7mdCNI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΝ 27 – 02 – 2026

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ

ΑΓΟΡΗΤΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ************* ***********

1.

Πρακτικό Εισήγησης Επιτροπής για τις εγγραφές – επανεγγραφές &

διαγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου

Μεσσήνης

ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ************* ***********

2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών

διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2026.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

3. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου

Μεσσήνης.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

4. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης –

ΕΠΑ.Λ. Μεσσήνης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2026

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ************* ***********

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2026 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

7.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΣΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οργάνωση και Λειτουργία των Κοινωνικών δομών του Δήμου Μεσσήνης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛ