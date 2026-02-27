Δείτε LIVE στο Best Hybrid 2 τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Συνεδριάζει σήμερα στις 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Την 4η συνεδρίαση του μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Best Hybrid 2 ή πατώντας στο κάτωθι λινκ:
https://www.youtube.com/watch?v=gyugc7mdCNI
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΝ 27 – 02 – 2026
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1.
Πρακτικό Εισήγησης Επιτροπής για τις εγγραφές – επανεγγραφές &
διαγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου
Μεσσήνης
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2026.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
3. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου
Μεσσήνης.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης –
ΕΠΑ.Λ. Μεσσήνης
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2026
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2026 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ
7.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΣΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οργάνωση και Λειτουργία των Κοινωνικών δομών του Δήμου Μεσσήνης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛ