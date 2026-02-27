Τελευταία Νέα
Δείτε LIVE στο Best Hybrid 2 τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Συνεδριάζει σήμερα στις 16:00 το  Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Την 4η συνεδρίαση του μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Best Hybrid 2 ή πατώντας στο κάτωθι λινκ:

https://www.youtube.com/watch?v=gyugc7mdCNI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΝ 27 – 02 – 2026
α/α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ
ΑΓΟΡΗΤΕΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ************* ***********
1.
Πρακτικό Εισήγησης Επιτροπής για τις εγγραφές – επανεγγραφές &
διαγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου
Μεσσήνης
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ************* ***********
2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2026.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
3. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου
Μεσσήνης.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης –
ΕΠΑ.Λ. Μεσσήνης
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2026
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ************* ***********
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2026 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ
7.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΣΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οργάνωση και Λειτουργία των Κοινωνικών δομών του Δήμου Μεσσήνης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛ

