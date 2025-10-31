Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Αποχώρησε ξανά η μειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης (video)

Τα πυρά εναντίον στην μειοψηφία εξαπέλυσε  ο δήμαρχος Μεσσήνης, αφού για ακόμη μια φορά επέλεξε να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος χαρακτήρισε τη στάση τους ως ανεύθυνη και υποκριτική.

