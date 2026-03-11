Τελευταία Νέα
Δείτε LIVE στο Best Hybrid 2 τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Συνεδριάζει σήμερα στις 18:30 το  Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Την 4η συνεδρίαση του μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Best Hybrid 2 ή πατώντας στο κάτωθι λινκ:

https://www.youtube.com/watch?v=0OA7Yp8odFc

