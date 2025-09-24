Τελευταία Νέα
Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την 19η συνεδρίαση του ΔΣ Μεσσήνης

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 5 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. 

Τη συνεδρίαση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE στο BEST Hybrid 2 της τηλεόρασης BEST, ή πατώντας στο κάτωθι λινκ.

