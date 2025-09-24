Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 την 19η συνεδρίαση του ΔΣ Μεσσήνης

Share Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 5 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Τη συνεδρίαση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE στο BEST Hybrid 2 της τηλεόρασης BEST, ή πατώντας στο κάτωθι λινκ. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 24 Σεπτεμβρίου 2025 4:31 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Δ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Δείτε σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 2 τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης (video) 18.06.2025 Υπογραφή μνημονίου για τον περιορισμό της παραβατικότητας – Διευκρινήσεις από τον Γ. Αθανασόπουλο (video) 02.05.2025 Η Καλαμάτα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 24.09.2025 Array