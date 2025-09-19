Η Καλαμάτα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 με μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, με θέμα τη βιώσιμη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό, στο πλαίσιο του φετινού θέματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός».

Η εκδήλωση θα ανοίξει με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό της Καλαμάτα από τον Καθηγητή κ. Σωτήριο Βαρελά, θέτοντας το στρατηγικό πλαίσιο για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα ζωντανό debate ανάμεσα σε τρεις βασικούς εκπροσώπους της τουριστικής εμπειρίας – έναν παραγωγό, έναν σεφ και έναν ξενοδόχο – με στόχο να αναδειχθούν τα εμπόδια αλλά και οι ευκαιρίες στη συνεργασία μεταξύ πρωτογενούς τομέα και τουρισμού. Η συζήτηση θα δώσει έμφαση στην τοπικότητα, τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητα ως θεμέλια ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου OTRart – Overview Through Rubbish & Art: Revealing Waste Through Art, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe. Στόχος του OTRart είναι να αναδείξει ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και βιωσιμότητας, με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων στη Μεσόγειο, μέσα από καλλιτεχνικές κατοικίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις συμμετοχής του κοινού.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρουσιαστεί live η ολοκλήρωση μιας εικαστικής παρέμβασης στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας από τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Karbit, σε συνεργασία με τον τοπικό καλλιτέχνη Κώστα Λούζη “Σκιτσοφρενής“, με μουσική συνοδεία από τη σχολική μπάντα Surf in Black του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Το έργο αυτό θα αποτελέσει μέρος διεθνούς έκθεσης στην Αβινιόν της Γαλλίας και θα προβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω ψηφιακής καμπάνιας.

Παράλληλα, από τις 12:00 έως 15:00 στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων στο Ιστορικό Δημαρχείο, θα πραγματοποιηθεί μια συνοδευτική δράση με ελαφριά δοκιμή τοπικών προϊόντων και άτυπη δικτύωση μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών του τουρισμού, με στόχο την προώθηση επαφών και πιθανών μελλοντικών συνεργασιών

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, την Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, την Ένωση Μεσσηνίας και τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» και προβάλλεται ήδη στον παγκόσμιο χάρτη εκδηλώσεων του UNWTO ως μια από τις 7 εκδηλώσεις της Ευρώπης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Καλαμάτα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας τουρισμού, τοπικής παραγωγής και πολιτισμού, προβάλλοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης και αυθεντικής τουριστικής ανάπτυξης.