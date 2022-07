Δείτε στις 19:30 στο BEST Hybrid 1 σε απευθείας μετάδοση το 1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας

Μια μεγάλη γιορτή εκπαιδευτικής ρομποτικής διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας σήμερα στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της πόλης, υπό τον γενικό τίτλο «1οΦεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας».

Η διαμόρφωση της πλατείας θα είναι τέτοια ώστε ο κόσμος που θα έχει ελεύθερη είσοδο στην εκδήλωση, να μπορεί να έρχεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες. Θα μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να πληροφορηθούν κάτοικοι και επισκέπτες για τις ιδέες και τον τρόπο λειτουργίας των κατασκευών, πώς φαντάζονται τις πόλεις του μέλλοντος και πως θα ήθελαν να διαμορφωθεί η πόλη μας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΥΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ BEST. ΟΣΟΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ SMART ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ LIVE ΕΠΙΛΕΞΤΕ TO BEST HYBRID 1 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 19:30 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας έχει ως εξής:

Σάββατο, 2 Ιουλίου, Κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

18.00΄ – 18.30΄: Προσέλευση ομάδων.

19.30΄: Έναρξη Φεστιβάλ, Χαιρετισμοί.

20.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (α΄ μέρος)

21.20΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Πειραμάτων Φυσικής.

22.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (β΄ μέρος)

23.30΄: Τελετή λήξης.