«Democracy and Happiness Weekend» στην Costa Navarino: Ένα διήμερο συζητήσεων και πολιτιστικών εμπειριών για τη σύνδεση μεταξύ δημοκρατίας και ευτυχίας

Η Costa Navarino και το Athens Democracy Forum συνδιοργάνωσαν για 7η χρονιά, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, ένα διήμερο συζητήσεων και πολιτιστικών εμπειριών με τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων ομιλητών, στο νέο ξενοδοχείο W Costa Navarino.

O καθηγητής και συγγραφέας Yascha Mounk, η ακαδημαϊκός Dr. Karolina Wigura και ο ψυχοθεραπευτής Κώστας Κουρής ηγήθηκαν μιας σειράς συζητήσεων κατά τη διάρκεια του διήμερου, με στόχο να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα: μία ευτυχισμένη κοινωνία οδηγεί σε μία πιο ανθεκτική δημοκρατία;

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μία πολύπλευρη και εποικοδομητική συζήτηση για το πλαίσιο αναζήτησης της ευτυχίας, η οποία δοκιμάζεται εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων, από την κλιματική αλλαγή και την πανδημία μέχρι τον πόλεμο.

Το «Democracy and Happiness Weekend» ξεκίνησε με μία διαδραστική συζήτηση με την καθηγήτρια Καλυψώ Νικολαΐδη, Chair of Global Affairs, School of Transnational Governance, European University Institute, για τη σχέση της μυθολογίας με τη σύγχρονη πολιτική.

Η κεντρική συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Roger Cohen, Chief Correspondent Paris των New York Times, πραγματοποιήθηκε στο Bay Clubhouse και επικεντρώθηκε στη σύνδεση μεταξύ δημοκρατίας και ευτυχίας. Ο Yascha Mounk ανέφερε ότι «ότι αυτό που μπορεί να πετύχει η δημοκρατία είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να επιδιώξουν την ευτυχία». Από την πλευρά της, η Karolina Wigura τόνισε ότι «η ευτυχία είναι συνδεδεμένη με την ηθική» και αναφέρθηκε στον αρχαίο φιλόσοφο Αριστοτέλη, σύμφωνα με τον οποίο η «ευτυχία είναι συνδεδεμένη αναπόφευκτα με την αρετή». Ο Κώστας Κουρής αναφέρθηκε επίσης στον Αριστοτέλη και στην έννοια ότι «η ευτυχία είναι η ολοκλήρωση όλων των στόχων». Επιπλέον σημείωσε ότι «αν δεν είναι όλοι ευτυχισμένοι, τότε δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Αυτό σημαίνει αρετή. Κι αυτή είναι μια καλή σύνδεση με τη δημοκρατία- η αρετή καθορίζει τις αποφάσεις για εσένα και την κοινωνία».

Η Karolina Wigura πρόσθεσε ότι «εντέλει η δημοκρατία μπορεί να μας επιτρέψει να επιδιώξουμε την ευτυχία – γιατί δεν μας την επιβάλλει». Τέλος ο Yascha Mounk ανέφερε ότι «θα πρέπει να μάθουμε να αδιαφορούμε για όσα δεν έχουν πραγματικά σημασία και να πάρουμε συνειδητά το ρίσκο, να εξαρτάται η ευτυχία μας μόνο από όσα πραγματικά μετρούν».

Στο πλαίσιο του διημέρου, ο Jon Alexander και η Irenie Ekkeshis, συνιδρυτές του New Citizenship Project, πραγματοποίησαν ένα διαδραστικό workshop με συμμετοχή του κοινού, με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την ευτυχία για τη δημιουργία ισχυρότερων δημοκρατιών».

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο «Democracy and Happiness Weekend» είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μαθήματα γιόγκα αλλά και στον «Φιλοσοφικό Περίπατο» υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Ελένης Βολονάκη από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προσεγγίζοντας τη σύγχρονη ηθική μέσα από τη ματιά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.

Το διεθνές κοινό που παρακολούθησε το διήμερο, περιλάμβανε συμμετέχοντες του φετινού Athens Democracy Forum, δημοσιογράφους των New York Times, καθώς και επισκεπτών των ξενοδοχείων της Costa Navarino, που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μοναδική τοποθεσία του νέου W Costa Navarino, με θέα τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.