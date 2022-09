Costa Navarino: Το σημείο αναφοράς του τουρισμού -Πόλος έλξης πελατών και επενδυτών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο της εταιρίας ΤΕΜΕΣ, που το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το συγκρότημα ξενοδοχείων του Costa Navarino στη Μεσσηνία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα άνοιξε τις πύλες του το “W Costa Navarino” στην περιοχή Navarino Waterfront, σηματοδοτώντας την είσοδο των W Hotels στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για φίρμα της της Marriott International. Πρόκειται για μια επένδυση 90 εκατ. ευρώ σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων, που λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2022. Mάλιστα με την έναρξη της λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, η πληρότητα ξεπέρασε το 85%.

Το επόμενο μεγάλο βήμα για την εταιρία είναι η έναρξη της λειτουργίας του πρώτου Mandarin Oriental στην Ελλάδα, το οποίο θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες το 2023. Βρίσκεται στην περιοχή Navarino Bay και όπως τονίζεται, το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα.Παραμένοντας στο 2023, ανάμεσα στο αναμενόμενο “Mandarin Oriental” αλλά και στο “W Costa Navarino” που ήδη λειτουργεί, θα πραγματοποιηθεί και το άνοιγμα της “NAVARINO AGORA”. Θα είναι, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά κλπ. Μάλιστα θα είναι και ανοικτή και για επισκέπτες μη διαμένοντες στα πολυτελή ξενοδοχεία. Η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά στο Navarino Blue , στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

Η εφετινή χρονιά για το Costa Navarino και τις ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου κινείται σε υψηλά επίπεδα αναφορικά με τον κύκλο εργασιών του. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου, ο κύκλος εργασιών ότι θα ξεπεράσει κατά 30% αυτόν του 2019 σε συγκρίσιμες πάντα δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή είναι χαρακτηριστικό ότι το 35% περίπου των πελατών των ξενοδοχείων του Ομίλου είναι πελάτες επαναλαμβανόμενοι. Σε ό,τι αφορά το μείγμα των πελατών, αυτοί προέρχονται από όλες σχεδόν τις αγορές του “κόσμου” περιορίζοντας έτσι τους κινδύνους από τοπικές κρίσεις. Σε ό,τι αφορά τέλος τους Ελληνες πελάτες, αυτοί αποτελούν το 20% των επισκεπτών στο Costa Navarino. Στο μεταξύ τα έσοδα από τη διάθεση πολυτελών ακινήτων, μιας και ο όμιλος ασχολείται και με το Real Estate, αναμένεται να είναι διπλάσια σε σύγκριση με το 2019. Το 2023 άλλωστε αναμένεται να είναι έτοιμα και νέα πολυτελή ακίνητα με την ζήτηση να είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Παραμένοντας στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του Costa Navarino ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για τη χρήση των γηπέδων γκολφ, καθώς τουλάχιστον 150 “παίκτες” ερασιτέχνες ή μη, τα επισκέπτονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός του διμήνου που κλείνει το συγκρότημα- Δεκέμβριο-Ιανουάριο-) αποτελώντας ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι κάθε λάτρης του γκολφ συνοδεύεται από 3 επισκέπτες. Σε ό,τι αφορά τα γήπεδα γκολφ του συγκροτήματος, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Navarino Hills, όπου τον περασμένο Φεβρουάριο τα δύο νέα γήπεδα γκολφ υποδέχτηκαν τους πρώτους γκόλφερ. Πρόκειται για το International Olympic Academy Golf Course το οποίο έχει έκταση 6.366 μέτρα ενώ το Hills Course έχει μήκος 6.280 μέτρα. Από κοινού με τα signature γήπεδα, The Dunes Course και The Bay Course, τα δύο νέα γήπεδα ενισχύουν τη θέση της Costa Navarino ως ένας από τους νεότερους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσέλκυση επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ