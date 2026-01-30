«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατέρριψε ξανά το ρεκόρ του πιο μακρινού αντικειμένου που γνωρίζουμε στο Σύμπαν. Χάρη στην υπέρυθρη όρασή του, το καμάρι της αστρονομίας διέκρινε έναν ανεξήγητα λαμπρό γαλαξία που εμφανίστηκε λιγότερο από 280 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

«Χάρη στο Webb μπορούμε να κοιτάξουμε πιο μακριά από ποτέ, και αυτά που βλέπουμε δεν μοιάζουν σε τίποτα με ό,τι είχαμε προβλέψει –κάτι που δημιουργεί προκλήσεις και ταυτόχρονα ενθουσιασμό» δήλωσε σε ανακοίνωση της NASA ο Ρόαν Νάιντου του MIT, επικεφαλής της μελέτης που παρουσιάζεται ως προδημοσίευση και θα δημοσιευτεί αργότερα στο Open Journal of Astrophysics.

Ο γαλαξίας MoM-z14 έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη λίστα λαμπερών γαλαξιών που ανακαλύπτονται στο νεαρό Σύμπαν –εκατό φορές περισσότεροι από ότι προέβλεπαν οι θεωρητικές μελέτες πριν από την εκτόξευση του James Webb.

«Το χάσμα όλο και μεγαλώνει ανάμεσα στη θεωρία και τις παρατηρήσεις του νεαρού Σύμπαντος, κάτι που εγείρει επιτακτικά ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης στο μέλλον» δήλωσε ο Τζέικομπ Σεν του ΜΙΤ, μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας.

Πίσω στον χώρο και τον χρόνο

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι απέχει 13,53 δισ. έτη φωτός.

Στην πραγματικότητα, η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της διαστολής του Σύμπαντος, η οποία κυριολεκτικά τεντώνει τον χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις.