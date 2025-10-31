Ο Γαλαξίας μας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί

Οι αστρονόμοι έδωσαν στη δημοσιότητα μια νέα, εντυπωσιακή εικόνα του Γαλαξία μας, προσφέροντας μια ματιά στον περίφημο «Milky Way» με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Η φωτογραφία, που χρειάστηκε 18 μήνες και πάνω από 40.000 ώρες για να τραβηχτεί, είναι η μεγαλύτερη έγχρωμη ραδιοεικόνα χαμηλής συχνότητας του Γαλαξία μας που έχει δημιουργηθεί ποτέ.

Η νέα εικόνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Publications of the Astronomical Society of Australia.

Η νέα εικόνα που αλλάζει τα δεδομένα για τον Γαλαξία

Απεικονίζει τον ουρανό του νότιου ημισφαιρίου, αποκαλύπτοντάς τον σε ένα ευρύ φάσμα ραδιοκυμάτων, ή αλλιώς, «χρωμάτων» του ραδιοφωτός.

Η εικόνα αυτή δίνει στους αστρονόμους νέους τρόπους να μελετήσουν τη γέννηση, την εξέλιξη και τον θάνατο των άστρων στον Γαλαξία μας.

Το εκπληκτικό αποτέλεσμα δημιουργήθηκε από επιστήμονες του International Centre of Radio Astronomy Research (ICRAR).

