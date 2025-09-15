Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, πολλές χώρες στην Ευρώπη ήταν γεμάτες με υπόγεια πυρηνικά καταφύγια για την προστασία των πολιτών σε περίπτωση επίθεσης.

Ωστόσο, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, πολλά από αυτά αποσύρθηκαν, μετατράπηκαν σε μουσεία ή απλά εγκαταλείφθηκαν.

Η ομάδα κυνηγών καταφυγίων Subterranea Britannica υπολογίζει ότι κάποτε υπήρχαν περισσότερα από 280 υπόγεια πυρηνικά καταφύγια στο Ηνωμένο Βασίλειο.«Νομίζω ότι μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός χρησιμοποιείται σήμερα», δήλωσαν στο Euronews.

«Από αυτά που δεν χρησιμοποιούνται, λίγα ή κανένα δεν θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν. Τα παλαιότερα σχέδια είναι πιθανό να είναι αναποτελεσματικά έναντι των σύγχρονων πυρηνικών όπλων», πρόσθεσαν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ