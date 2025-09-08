ΔΕΘ 2025 | Δημήτρης Πτωχός: «Εργαζόμαστε ώστε οι επενδύσεις της Δίκαιης Μετάβασης να αντέξουν στον χρόνο»

Συμμετέχοντας στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) με τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Νέα εποχή, με αποτελέσματα», που πραγματοποιήθηκε στο Περίπτερο 15 της 89ης ΔΕΘ, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη «οι επενδύσεις που θα γίνουν να παραμείνουν ζωντανές και βιώσιμες και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος».

Ο κ. Πτωχός παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν εγκριθεί επενδύσεις ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία που έδωσε η Περιφερειακή Αρχή στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επενδυτικού υποβάθρου. Η Πελοπόννησος απέκτησε για πρώτη φορά ένα σύγχρονο περιφερειακό χωροταξικό, ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στη Μεγαλόπολη και χωροθέτηση σημείων που μειώνουν τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ακόμη ότι οι συνέργειες με άλλες δράσεις είναι απαραίτητες, ώστε η παρέμβαση να ολοκληρωθεί σε όλα τα επίπεδα, ενώ αναφέρθηκε και στον πυλώνα τρία του Προγράμματος, που αφορά τέσσερις δήμους με κρίσιμες υποδομές 64 εκατομμυρίων ευρώ και στον οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μπαίνει για πρώτη φορά.

«Το σημαντικότερο είναι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να γίνουν βιώσιμες – οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκαιες. Η προσπάθεια δεν πρέπει να αποδιαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Με απλά λόγια, θέλουμε οι επενδύσεις να ζήσουν και μετά το τέλος της χρηματοδότησης, να μείνει κόσμος στην περιοχή, να συνεχίσει να επενδύει και να ονειρεύεται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Πελοπόννησος, όπως πρόσθεσε, διαθέτει όμορφο φυσικό περιβάλλον αλλά και περιοχές με χαμηλή ανταγωνιστικότητα, εξαρτημένες από δραστηριότητες που δεν προσφέρουν επαρκές εισόδημα. «Στόχος μας είναι δουλειές με ένταση γνώσης και εισοδήματος. Όπως ο κόμβος Βιοοικονομίας 360° που σχεδιάζουμε στη Μεγαλόπολη, δίνοντας ουσιαστική προοπτική για την επόμενη ημέρα».

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Αμανατίδης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γεωγραφικής Μονάδας «Ελλάδα – Κύπρος» της DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παναγιώτης Πανταζάτος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης.

Παρακολουθήστε εδώ την εκδήλωση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 στην 89η ΔΕΘ.