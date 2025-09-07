ΔΕΘ 2025: Δημήτρης Πτωχός για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: «Δεν μιλάμε για τοίχους και κτίρια, αλλά για παιδικές ιστορίες ζωής»

Συμμετέχοντας σε πάνελ στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» της ΔΕΘ, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Δημήτρης Πτωχός ανέδειξε τη διάσταση του προγράμματος που «ξεφεύγει από τις υποδομές» και αγγίζει την ουσία της καθημερινότητας των παιδιών. «Δεν μιλάμε μόνο για τοίχους και κτίρια, αλλά για συμπερίληψη, διευκόλυνση, χαμόγελα και παιδικές ιστορίες ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πτωχός τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται δίπλα στη σχολική κοινότητα σε κάθε της ανάγκη, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις αποτελούν «παραδείγματα προς μίμηση» που δίνουν πραγματική προοπτική στις επόμενες γενιές.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Μίλησαν οι Υπουργοί Χρίστος Δήμας και Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης.

Στο πρώτο πάνελ, μαζί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, παρουσιάζοντας τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων.