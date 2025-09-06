ΔΕΘ: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει πακέτο 1,7 δισ. ευρώ για 4,5 εκατ. δικαιούχους – “Μεγάλη τομή στη φορολογία”

Αν και το κλίμα στην φετινή ΔΕΘ δεν είναι πανηγυρικό, όπως ήταν άλλες χρονιές, με τις σκιές να πέφτουν βαριές πάνω στη Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας της κυβερνητικής φθοράς, εντούτοις το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να ανατρέψει την βαριά ατμόσφαιρα με την καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτακη.

Τα μέτρα στο καλάθι του Πρωθυπουργού θα αγγίξουν το 1.7 δις ευρώ, βάζοντας ένα ανάχωμα στην ακρίβεια, με την ομπρέλα να καλυπτει περισσότερους από 4.5 εκατομμύρια πολίτες, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Πέραν των μέτρων ωστoσο, αυτό που έχει αξία για τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είναι τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει, για την επόμενη ημέρα, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μην βλεπει βραχυπρόθεσμα δημοσκοπικα οφέλη, αλλά να αναμένει, όπως είπε στους δημοσιογράφους, να κριθεί από τους πολίτες στο τέλος της 4ετιας.

Από το ραντάρ του δεν πέρασαν… αθόρυβα όσα ειχε πει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, στον οποίο όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ” γύρισε” την πλάτη. Στις συνεχείς ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την επάνοδο του πρώην Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους συμβούλευσε να μην ασχολούνται τόσο πολύ με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας δηκτικα:

“Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον”, συμπληρώνοντας στη συνέχεια: “το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα (με τον Τσίπρα), μήπως του δίνετε πολλή σημασία;”