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Δευτεριάτικη προπόνηση προεπιλογής Μικτών ομάδων Κ15

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Ραντεβού τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου του προπονητικού επιτελείου των Μικτών ομάδων Μεσσηνίας με τους νεαρούς αθλητές που επιλέγησαν να συμμετέχουν στην προπόνηση προεπιλογής για την ομάδα Κ-15. Πρόκειται για αθλητές γεννηθέντες τη χρονιά 2007-2008. Η Προπόνηση θα γίνει το μεσημέρι στο Αθλητικό κέντρο της Ένωσης στον Κορδία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06/12/2021 ΩΡΑ 15:00

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΒΑΡΕΛΑΣ Π.-ΒΑΡΕΛΑΣ Σ. – ΝΤΟΝΤΑ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΑΟΥΣΗΣ – ΧΟΤΖΑ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΑΚΚΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ – ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ – ΤΟΛΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ΚΩΣΤΕΑΣ – ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ – ΤΖΑΝΕΣ – ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ – ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΨΩΝΗΣ -ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΑΡΑΠΑΚΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΤΡΑΝΗΣ – ΝΤΕΡΒΙΣΙ
ΔΑΝΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ – ΨΗΛΟΛΙΓΝΟΣ – ΒΑΓΓΑΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡ. – ΣΕΦΑ
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΙΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΥ ΝΤΙΣΑ
ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΑΜΟΥΡΑΣ
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ ΑΛΑΜΑΡΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΑΣ
Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΙΣΤΑ ΚΩΣΤΕΑΣ – ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΑΛΑΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΘΩΝΗ ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΕΝΕΤΣΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΟΥΣΚΑΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Μ.Ο. Κ-17 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2005-2006

ΔΕΥΤΕΡΑ 06/12/2021 ΩΡΑ 17:00

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ – ΡΟΥΠΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΝΑΚΗΣ – ΠΑΥΛΗΣ – ΣΑΟΥΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ – ΦΥΚΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΟΥΝΑΣ – ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ – ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ
ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΣΕΛΑ – ΚΙΟΡΙ – ΚΡΑΚΟΥΛΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΑΛΗΨΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΔΑΝΑΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ – ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΝΩΛΕΑΣ – ΚΟΥΤΡΗΣ – ΒΡΑΠΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΒΝΤΙΟΥ
Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ
Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ – ΤΣΑΝΕ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΟΤΣΟΒΟΣ – ΧΡΟΝΗΣ – ΡΑΛΛΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ
ΤΣΙΚΛΙΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΝΤΕΛΗΣ
Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΖΟΜΠΟΛΟΣ
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ – ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ
Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΡΚΟΣ – ΜΠΟΥΡΑΣ
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