Δευτεριάτικη προπόνηση προεπιλογής Μικτών ομάδων Κ15

Ραντεβού τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου του προπονητικού επιτελείου των Μικτών ομάδων Μεσσηνίας με τους νεαρούς αθλητές που επιλέγησαν να συμμετέχουν στην προπόνηση προεπιλογής για την ομάδα Κ-15. Πρόκειται για αθλητές γεννηθέντες τη χρονιά 2007-2008. Η Προπόνηση θα γίνει το μεσημέρι στο Αθλητικό κέντρο της Ένωσης στον Κορδία.
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/12/2021 ΩΡΑ 15:00
|Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΒΑΡΕΛΑΣ Π.-ΒΑΡΕΛΑΣ Σ. – ΝΤΟΝΤΑ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΑΟΥΣΗΣ – ΧΟΤΖΑ
|ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΣΑΚΚΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ – ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ – ΤΟΛΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ΚΩΣΤΕΑΣ – ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ
|ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ
|ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ – ΤΖΑΝΕΣ – ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ – ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΨΩΝΗΣ -ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΑΡΑΠΑΚΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΤΡΑΝΗΣ – ΝΤΕΡΒΙΣΙ
|ΔΑΝΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ – ΨΗΛΟΛΙΓΝΟΣ – ΒΑΓΓΑΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
|ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡ. – ΣΕΦΑ
|ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΠΛΙΟΣ
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΥ
|ΝΤΙΣΑ
|ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΔΑΜΟΥΡΑΣ
|ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ
|ΑΛΑΜΑΡΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΑΣ
|Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΤΙΣΤΑ
|ΚΩΣΤΕΑΣ – ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ
|ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΜΑΛΑΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΘΩΝΗ
|ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ
|ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΕΝΕΤΣΑΚΟΣ
|ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ
|ΧΙΩΤΗΣ
|ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΟΥΣΚΑΙ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
|ΝΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Μ.Ο. Κ-17 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2005-2006
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/12/2021 ΩΡΑ 17:00
|Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ – ΡΟΥΠΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΝΑΚΗΣ – ΠΑΥΛΗΣ – ΣΑΟΥΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΚΑΠΡΑΛΟΣ – ΦΥΚΟΥΡΑΣ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΠΟΥΝΑΣ – ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ – ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
|ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ
|ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΤΣΕΛΑ – ΚΙΟΡΙ – ΚΡΑΚΟΥΛΙ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΑΛΗΨΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
|ΔΑΝΑΟΣ
|ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ – ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
|ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΑΒΒΑΤΑΣ
|ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΑΝΩΛΕΑΣ – ΚΟΥΤΡΗΣ – ΒΡΑΠΗΣ
|ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
|ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΑΒΝΤΙΟΥ
|Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ
|Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΤΣΕΛΙΟΣ – ΤΣΑΝΕ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑ
|ΚΟΤΣΟΒΟΣ – ΧΡΟΝΗΣ – ΡΑΛΛΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
|ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ
|ΤΣΙΚΛΙΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ
|ΚΟΥΒΕΛΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
|ΝΤΕΛΗΣ
|Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
|ΖΟΜΠΟΛΟΣ
|ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
|ΣΕΡΕΤΗΣ – ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ
|Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|ΚΥΡΚΟΣ – ΜΠΟΥΡΑΣ