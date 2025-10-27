Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων: Ένας αγώνας αφιερωμένος

Ο ΓΣ Γαργαλίανων ετοιμάζεται να δώσει αυτή την εβδομάδα έναν αγώνα διαφορετικό από όλους τους άλλους – έναν αγώνα για τη ζωή. Η Klaudia Delmer, μητέρα τεσσάρων παιδιών και μέλος της κοινότητας, δίνει εδώ και έναν χρόνο γενναία μάχη με τον καρκίνο.
Με στόχο να στηρίξουν την προσπάθειά της, οι υπεύθυνοι της ομάδας αποφάσισαν όλα τα έσοδα από τον αγώνα με την Α.Ε.Δ.Π. Άρτας να διατεθούν για την πρωτοποριακή θεραπεία που χρειάζεται στη Γερμανία. Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αυτή τη βδομάδα, η ομάδα μας δίνει τον πιο σημαντικό αγώνα – όχι για βαθμούς, αλλά για ζωή.
Εδώ και έναν χρόνο, ένας δικός μας συμπολίτης, ένας δικός μας άνθρωπος, μητέρα τεσσάρων δικών μας παιδιών, δίνει την μάχη της με τον κάρκινο. Η Klaudia Delmer, διαγνώστηκε φέτος τον Γενάρη με καρκίνο στο πάγκρεας. Έπειτα απο μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση και πολλές χημειοθεραπείες, ο καρκίνος έκανε μετάσταση στο συκώτι. Η αναζήτηση της οικογένειάς της κατέληξε στη θεραπεία «Dendritic Cell Therapy», μια πρωτοποριακή αλλά πολυδάπανη θεραπεία. Η πόλη Berg στην Γερμανιά, θα είναι ο επόμενος σταθμός της Klaudia!
Η ομάδα μας, συμπαραστεκόμενη στον αγώνα της οικογένειας, θα διαθέσει το χρηματικό ποσό των εισιτηρίων του παιχνιδίου εναντίον της Α.Ε.Δ.Π. Άρτας για την θεραπεία της Klaudia. Παρακαλούμε πολύ και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να συνεισφέρουν σε αυτή τη προσπάθεια με ένα εισιτήριο. Klaudia είμαστε όλοι μαζί σου!