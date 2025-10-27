Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων: Ένας αγώνας αφιερωμένος

Ο ΓΣ Γαργαλίανων ετοιμάζεται να δώσει αυτή την εβδομάδα έναν αγώνα διαφορετικό από όλους τους άλλους – έναν αγώνα για τη ζωή. Η Klaudia Delmer, μητέρα τεσσάρων παιδιών και μέλος της κοινότητας, δίνει εδώ και έναν χρόνο γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Με στόχο να στηρίξουν την προσπάθειά της, οι υπεύθυνοι της ομάδας αποφάσισαν όλα τα έσοδα από τον αγώνα με την Α.Ε.Δ.Π. Άρτας να διατεθούν για την πρωτοποριακή θεραπεία που χρειάζεται στη Γερμανία. Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ