Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κοπών στους δήμους Οιχαλίας και Μεσσήνης – Σύλληψη ενός ατόμου αναζητούνται συνεργοί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας, -6- περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα αυτών, σε τοπικές κοινότητες των δήμων Οιχαλίας και Μεσσήνης.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορείται 29χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήμα Οιχαλίας, αξιοποιώντας κατάλληλα συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 20.2.2026 έως την 25.2.2026, ο 29χρονος μαζί με άγνωστους συνεργούς, είχαν διαπράξει συνολικά -5- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες και -1- απόπειρα κλοπής σε όχημα, σε τοπικές κοινότητες των δήμων Οιχαλίας και Μεσσήνης, όπου είχαν αφαιρέσει μεταξύ άλλων χρήματα, τενεκέδες ελαιόλαδου, χάλκινα αντικείμενα και εργαλεία.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες από τους ανωτέρω αστυνομικούς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, -1- τενεκές ελαιόλαδου και -4- αλυσοπρίονα.

Τέλος, κατασχέθηκε -1- κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής του σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.