Διανοίξεις και κατασκευές οδών στην Καλαμάτα που είναι σε εκκρεμότητα (video)

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών στην υπογραφείσα σύμβαση «Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2025)» οι διανοίξεις οδών και βελτίωση υφιστάμενων του Δήμου Καλαμάτας, εντός της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, αφορούν σε εργασίες καθαιρέσεων, χωματουργικών για την διαμόρφωση της στάθμης έδρασης του οδοστρώματος και οδοστρωσίας.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν τα εξής:

1. Η διάνοιξη των οδών της Δυτικής συνοικίας της περιοχής Αρτέμιδος, σύμφωνα με την Π.Ε. 7/2005, και συγκεκριμένα των τμημάτων μεταξύ των:

Ο.Τ. 1501-1505, 1501-1506 (Τμήμα 1), πλάτους ίσο με 9μ. και μήκους ίσο με 151μ.

Ο.Τ. 1505-1506, 1508-1509 (Τμήμα 2), πλάτους ίσο με 8μ. και μήκους ίσο με 163μ.

Ο.Τ. 1505-1508, 1506-1509, 1506-1510, 1507-1511 (Τμήμα 3), πλάτους ίσο με 8μ. και μήκους ίσο με 198μ.

Ο.Τ. 1512-1516 (Τμήμα 4), πλάτους ίσο με 5μ. και μήκους ίσο με 44μ.

Ο.Τ. 1515-1516 (Τμήμα 5), πλάτους ίσο με 4μ. και μήκους ίσο με 46μ.

Ο.Τ. 1514-1515 (Τμήμα 6), πλάτους ίσο με 4μ. και μήκους ίσο με 31μ.

Ο.Τ. 1513-1514, 1511-1515, 1511-1516, 1511-1512 (Τμήμα 7), πλάτους ίσο με 12μ. και μήκους ίσο με 282μ.

2. Η διάνοιξη τμήματος της οδού στη Βόρεια Συνοικία, σύμφωνα με την Π.Ε. 1/1993, μεταξύ των Ο.Τ. 1030-1140 (Τμήμα 8), πλάτους ίσο με 12μ. και μήκους ίσο με 150μ.

3. Η διάνοιξη τμήματος της οδού Βασιλίσσης Όλγας, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, μεταξύ των Ο.Τ. 1517-1519 (Τμήμα 9), πλάτους ίσο με 12μ. και μήκους ίσο με 62μ.

4. Η διάνοιξη τμήματος της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, μεταξύ των Ο.Τ. 193-204 (Τμήμα 10), πλάτους ίσο με 12μ. και μήκους ίσο με 30μ.

5. Η διάνοιξη τμήματος της οδού Σωκράτους, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, μεταξύ των Ο.Τ. 163-174 (Τμήμα 11), πλάτους ίσο με 13μ. και μήκους ίσο με 13μ. και η διάνοιξη τμήματος της οδού Μαιζώνος, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, μεταξύ των Ο.Τ. 163-164 (Τμήμα 12), πλάτους ίσο με 15μ. και μήκους ίσο με 32μ.

6. Η διάνοιξη τμήματος οδού στην περιοχή Γιαννιτσάνικα, σύμφωνα με την Π.Ε. 1/1996, εντός του Ο.Τ. Γ1435 (Τμήμα 13), πλάτους ίσο με 8μ. και μήκους ίσο με 75μ.

7. Η οδοστρωσία του ήδη διανοιγμένου τμήματος της οδού Θεμιστοκλέους, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, μεταξύ των Ο.Τ. 485-486 (Τμήμα 14), πλάτους ίσο με 18μ. και μήκους ίσο με 44μ., όπου προβλέπονται μόνο εργασίες οδοστρωσίας.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που ευρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης των εν λόγω οδών, όπως απομακρύνουν αντικείμενα τα οποία θεωρούν χρήσιμα, προκειμένου να ξεκινήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες διάνοιξης των οδών της υπ. 108/2025 μελέτης.