Εξέλιξη έργων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην ΠΕ Μεσσηνίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο «Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 3.115.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τις τελευταίες ημέρες, μετά και τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, ξεκίνησαν οι εργασίες διαγράμμισης στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου όπου είχε προηγηθεί η τοποθέτηση νέου αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα.

Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν κατά θέσεις:

στην εθνική οδό Τσακώνα – Καλό Νερό,

στην 82η εθνική οδό Καλαμάτα – Πύλος, στο τμήμα Ριζόμυλος – Στενωσιά,

στην 9η εθνική οδό Κυπαρισσία – Μεθώνη, στην περιοχή Στόμιο,

στην 7η εθνική οδό Καλαμάτα – Αλλαγή, στο τμήμα Ασπρόχωμα – Χριστοφιλαίικα,

καθώς και στην 9η επαρχιακή οδό Ριζόμυλος – Κορώνη, στην περιοχή Βουνάρια.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και το μεγάλο έργο «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιεί παρεμβάσεις σε όλη την Περιφέρεια.

Στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο του έργου αυτού, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ασφαλτοστρώσεις κατά θέσεις στην 9η εθνική οδό στο τμήμα Χώρα – Αμπελόφυτο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις στην 24η επαρχιακή οδό, στο τμήμα Λάμπαινα – Αρσινόη.

Οι παρεμβάσεις αυτές σε σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού δικτύου έχουν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της κυκλοφορίας, τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών και τη στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής των περιοχών παρέμβασης.