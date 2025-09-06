Διανομή φρούτων σε ευπαθείς ομάδες τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Στη δωρεάν διανομή φρούτων προχωρά για δεύτερη συνεχή εβδομάδα ο Δήμος Καλαμάτας. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 έχει προγραμματιστεί να γίνει ακόμα μια διανομή φρούτων σε συμπολίτες μας που έγουν ανάγκη. Πρόκειται για πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Καλαμάτας. Τα προϊόντα προέρχονται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής Νάουσας. Τη Δευτέρα στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς θα διανεμηθούν ροδάκινα και νεκταρίνια, σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας (δικαιούχοι ΚΕΑ, δημοτικού συσσιτίου, πολύτεκνοι κ.α.),, ενώ διανομή γίνεται και σε κοινωνικές δομές και ιδρύματα καθώς και στους εργαζόμενους του Δήμου. Η διανομή θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι.