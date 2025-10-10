Διαρρήξεις ακόμη και στο κέντρο της πόλης | Κραυγή αγωνίας από τους επαγγελματίες της Καλαμάτας, ζητούν περισσότερη αστυνόμευση (video)

Κραυγή αγωνίας από τους επαγγελματίες της Καλαμάτας

Κραυγή αγωνίας υψώνουν οι επαγγελματίες της Καλαμάτας, μετά τις αλλεπάλληλες διαρρήξεις καταστημάτων ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Οι ιδιοκτήτες ζητούν ενισχυμένη αστυνόμευση και ουσιαστικά μέτρα που θα διασφαλίσουν την προστασία των επιχειρήσεών τους και θα οδηγήσουν στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Όπως κατήγγειλε ο Επαμεινώνδας Κολοκυθάς, οι επαγγελματίες εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς –όπως τόνισε– «η αγωνία και ο φόβος έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο». Τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιθέσεις σε καταστήματα να πληθαίνουν.

Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο, σημειώθηκαν δύο διαρρήξεις: η μία σε εμπορικό κατάστημα στο εμπορικό κέντρο και η άλλη στην κεντρική πλατεία, ενώ αποτράπηκε ακόμη μία απόπειρα σε φούρνο, επίσης σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Οι επαγγελματίες ζητούν να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπει φρένο στη δράση των ανεξέλεγκτων και, πολλές φορές, θρασέων δραστών που προκαλούν ανασφάλεια στην τοπική κοινωνία.