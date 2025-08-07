Διασκέδαση στο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ με την κλόουν «Γελαστούλα»

Με μία ακόμη επιτυχημένη δράση και τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών, συνεχίστηκε το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας χθες , Τετάρτη 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Η κλόουν «Γελαστούλα» και η ομάδα της Polis Art Events, δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο παιχνίδι και χορό που απόλαυσαν οι μικροί φίλοι του Φεστιβάλ.

Η συνέχεια του 6ου Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις, είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 και ώρα 19:30 με παράσταση Κουκλοθέατρου από την ομάδα “Αυτοσχέδια Σκηνή”, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στο Θέατρο Βαγόνι.