Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
7
Αύγουστος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διασκέδαση στο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ με την κλόουν «Γελαστούλα»

Share

Με μία ακόμη επιτυχημένη δράση και τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών, συνεχίστηκε το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας χθες , Τετάρτη 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Η κλόουν «Γελαστούλα» και η ομάδα της Polis Art Events, δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο παιχνίδι και χορό που απόλαυσαν οι μικροί φίλοι του Φεστιβάλ.

Η συνέχεια του 6ου Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις, είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 και ώρα  19:30 με παράσταση Κουκλοθέατρου από την ομάδα “Αυτοσχέδια Σκηνή”, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στο Θέατρο Βαγόνι.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ