Διαβήτης: Το 44% αγνοεί ότι νοσεί – Μεγάλα κενά σε διάγνωση και θεραπεία

Μεγάλο είναι το κομμάτι του πληθυσμού παγκοσμίως που πάσχει από διαβήτη χωρίς όμως να το γνωρίζει ή δεν λαμβάνει τη βέλτιστη φροντίδα, σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Για τις ανάγκες της μελέτης, το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον και ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών πραγματοποίησαν ανάλυση της διαδοχικής φροντίδας του διαβήτη για όλες τις ηλικίες, και τα δύο φύλα, και 204 χώρες και εδάφη από το 2000 έως το 2023.

Όπως διαπίστωσαν, μέχρι το 2023 εκτιμάται ότι το 44% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω με διαβήτη δεν γνωρίζουν για την κατάστασή τους. Η υποδιάγνωση ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των νέων ενηλίκων, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπλοκών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ