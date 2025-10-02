Διαβήτης: Ο «κρυφός» τύπος που αφορά εκατομμύρια εφήβους και νέους

Δεκάδες ειδικοί καλούν τους υγειονομικούς φορείς να αναγνωρίσουν επίσημα μια παραμελημένη μορφή διαβήτη που προσβάλλει νεότερους και υπερβολικά αδύνατους ανθρώπους. Η ελάχιστα γνωστή αυτή μορφή της νόσου, γνωστή ως διαβήτης τύπου 5, εκτιμάται ότι προσβάλλει μέχρι και 25 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και προκαλείται από την ανεπαρκή διατροφή.

Σε μια νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Lancet Global Health, η ομάδα των 50 ερευνητών από 11 διαφορετικές χώρες διαπίστωσε ότι αυτός ο τύπος διαβήτη εμφανίζεται κυρίως σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που είναι λιποβαρείς ή που έχουν βιώσει σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια κατά την παιδική τους ηλικία, καθώς η υποσιτισμός βλάπτει την ικανότητά τους να εκκρίνουν την ινσουλίνη. Γι’ αυτό και, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει παρατηρηθεί κυρίως σε αδύνατους εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, κυρίως άνδρες στην Ασία και την Αφρική.