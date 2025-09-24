Διημερίδα στο αναγνωστήριο ΓΑΚ Μεσσηνίας

Η διοργανώτρια Ομάδα της KALLIERGON syn, στο πλαίσιο της μεγάλης πολιτιστικής δράσης «Ποιητικοί Δρόμοι» στην Καλαμάτα (11/10 – 15/11/2025), ανακοινώνει την πρώτη παράλληλη δράση που αφορά σε μία Διημερίδα που θα φιλοξενηθεί, λίγο μετά την έναρξη, στο Αναγνωστήριο των ΓΑΚ Μεσσηνίας, ώστε να υπάρξει χρόνος ως προς τη δήλωση συμμετοχής. Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων είναι τα 25 άτομα, για τον λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε τις παρακάτω, αναλυτικές πληροφορίες και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

Δευτέρα 13 και Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διημερίδα: «Προσεγγίζοντας την Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη»

Εισηγητής : Κώστας Χαλκιάς

Διάρκεια : 18.00 – 21.00

Συμμετοχή : Δωρεάν

Η συμμετοχή σας κατοχυρώνεται μόνο με αποστολή δήλωσης στο e-mail : [email protected] με θέμα «Συμμετοχή στη Διημερίδα»

Πληροφορίες: 6946096502 (Βασιλική Κατέρη) & 6972607044 (Κώστας Χαλκιάς) ή στο παραπάνω e-mail.

(Γ.Α.Κ. Μεσσηνίας, Καλαμάτα, Αριστοδήμου 22, 27210 93902)