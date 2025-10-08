Δικαίωση της Νέας Αριστεράς για το σκάνδαλο των οικολογικών σχημάτων – Η συγκάλυψη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η αποκάλυψη για τον νέο φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που αφορά δεκάδες χιλιάδες ΑΦΜ και εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων μέσω εικονικών τιμολογίων κομποστοποίησης, επιβεβαιώνει πλήρως τις καταγγελίες που η Νέα Αριστερά είχε αναδείξει εδώ και σχεδόν έναν χρόνο μέσα στη Βουλή.

Η Νέα Αριστερά είχε ήδη από το 2024 καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση για το οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, που εκμεταλλεύεται τα οικολογικά σχήματα της ΚΑΠ, αποσπώντας παράνομα εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε καταθέσει και νέα ερώτηση για το σκάνδαλο αυτό τον Ιούλιο 2025.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρότι ενήμερος για τις καταγγελίες, δεν απάντησε ποτέ στις ερωτήσεις, ούτε προχώρησε σε καμία ενέργεια για τη διερεύνησή τους.

Η σιωπή και η αδράνεια της κυβέρνησης αποδεικνύονται σήμερα ως σκόπιμη συγκάλυψη ενός σκανδάλου που πλήττει όχι μόνο τους έντιμους παραγωγούς αλλά και την αξιοπιστία της ίδιας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι πλέον αναπόφευκτη και δείχνει την πλήρη ανεπάρκεια και συνενοχή των ελληνικών αρχών.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να απαιτεί πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία των ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για την πράσινη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα, όχι για τα κυκλώματα διαπλοκής.