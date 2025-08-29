Χαρίτσης για Τσίπρα: «Ναι στη συνεργασία και στη συσπείρωση δυνάμεων με προγραμματικό πλαίσιο που να απαντά στις ανάγκες των πολιτών» | «Επικίνδυνος ο εκτροχιασμός της κυβέρνησης» (video)

Με όρους πολιτικής μετάφρασης το «…ναι στην συνεργασία με Τσίπρα εάν υπάρξει ξεκάθαρη πρόταση με προγραμματικό πλαίσιο» (σ.σ. εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός και δεν είναι… σενάριο) που είπε ο Αλέξης Χαρίτσης αρχίζει να αναδιαμορφώνει τα όσα συζητούνται στην αντιπολίτευση, την ώρα που ο χώρος της αναζητά συγκεκριμένη εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έχει βάλει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με μια προοδευτικού περιεχομένου (από αριστερή σκοπιά) προγραμματική συναντίληψη και έχει καλέσει σε διάλογο ουκ ολίγες φορές. Απόψε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST στην ερώτηση «…αν γίνει η πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα, εσείς να προχωρήσετε μαζί του, ενδέχεται να το σκεφτείτε ή οτιδήποτε άλλο;» ο κ. Χαρίτσης αν και μίλησε για… σενάρια «γενικώς και αορίστως» δήλωσε ωστόσο «…ναι σε συνεργασίες και σε συσπείρωση των ευρύτερων δυνάμεων εφόσον αυτές οι συσπειρώσεις μπορούν να απαντήσουν στις σημερινές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών».

Συγκεκριμένα η αναφορά του είχε ως εξής:

«Κύριε Κανελλόπουλε, πάλι μιλάμε για… σενάρια πάλι μιλάμε για σενάρια μάλιστα τα οποία είναι στον αέρα. Να προχωρήσεις με αυτούς με τους οποίους μπορείς να διαμορφώσεις ένα κοινό πλαίσιο το οποίο να απαντάει επαναλαμβάνοντας τις σημερινές ανάγκες. Δεν θα προχωρήσεις γενικώς και αορίστως. Αυτά έχουν πληγώσει τον κόσμο. Αυτά έχουν πληγώσει την ελληνική κοινωνία.

Αυτές οι λογικές ότι να τα βρούμε αυτοί κάπου εκεί στην κορυφή χωρίς να υπάρχει προγραμματικό πλαίσιο χρόνου. Να τα βρούμε να πάμε πού; Προς ποια κατεύθυνση; Για να κάνουμε τι; Ναι… Να υπάρξει συνεννόηση, ναι. Να υπάρξει ευρύτερο μέτωπο, ναι. Να υπάρξει συνεργασία δυνάμεων εφόσον όμως υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο πραγματικά δίνει διέξοδο στην κοινωνία. Έχει κουραστεί η κοινωνία και κυρίως επιτρέψτε να πω ο κόσμος Αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος έχει κουραστεί από αυτές οι λογικές. Αυτές οι λογικές είναι που έφεραν επιτρέψτε να πω και τα φαινόμενα… Κασσελάκη για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτές οι λογικές οι οποίες οδήγησαν και στη στρατηγική ήττα του 2023 του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Ναι λοιπόν να προχωρήσουν συνεργασίες. Ναι λοιπόν να υπάρξει συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων εφόσον όμως αυτές οι συνεργασίες και αυτές οι συσπειρώσεις μπορούν να απαντήσουν στις σημερινές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια να έχει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζεται. Να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά της σε ποιοτικά πανεπιστήμια. Να μπορέσει να έχει μισθούς με τους οποίους να βγάζει το μήνα και να έχει και κάτι στην άκρη. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, σε αυτά καλούμαστε να απαντήσουμε και όχι σε σενάρια επί σεναρίων που αφαιρούν από την πολιτική την πραγματική της ουσιαστική διάσταση».

Νωρίτερα βέβαια είχε μιλήσει για την ανάγκη συνεργασίας «απέναντι στα σημερινά αδιέξοδα» κάνοντας λόγο για «…μια διαφορετική πορεία που έχει να κάνει και με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και με τη στήριξη των εργαζομένων και με μια άλλη εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη και φιλειρηνική. Μια διαφορετική πορεία για μια χώρα η οποία δεν μπορεί να αντέξει άλλο το καθεστώς Μητσοτάκη». Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αλλά ούτε και «λογικές οι οποίες επενδύουν αποκλειστικά και μόνο στα πρόσωπα, αλλά μια σοβαρή προγραμματική πρόταση η οποία θα έχει αιχμές η οποία θα απαντάει στις ανάγκες της κοινωνίας και η οποία θα διαμορφώνει νέα συλλογικά οράματα και νέα συλλογικά αιτήματα». Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την προοπτική μιας τέτοιας κατάστασης σημειώνοντας ωστόσο πως «…από εκεί και πέρα θεωρώ και πάλι δεν είναι ζήτημα μεσσιανισμού. Δεν είναι ζήτημα να βρούμε τον Μεσσία. Είναι ζήτημα να βρούμε το συλλογικό όραμα και να βρούμε τη συλλογική πρόταση. Αυτό είναι το ζήτημα και όποιος έχει και πολλοί έχουνε εγώ το πιστεύω και θέλω να είμαι και αν θέλετε καλοπροαίρετους να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια και αν έχει και ο κύριος Τσίπρας να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσω σεναρίων, δεν μπορεί να γίνει μέσω αυτοδιαρροών, δεν μπορεί να γίνει μέσω παραπολιτικών σχολίων γίνεται καθαρά και ξάστερα μπροστά στην κοινωνία με δημόσιες προτάσεις οι οποίες απαντάνε στις πολύ μεγάλες αγωνίες που έχει σήμερα ο Έλληνας και η Ελληνίδα για το μέλλον του για το τι θα κάνουμε για το μέλλον μας».

Στο αφήγημα της κυβέρνησης περί «πολιτικής σταθερότητας» ο Αλέξης Χαρίτσης αντέτεινε: «Δηλαδή αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτική σταθερότητα; Αυτά που συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική, είναι πολιτική σταθερότητα; Αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Τουρκία το τελευταίο διάστημα είναι πολιτική σταθερότητα; Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην οικονομία αυτή τη στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, είναι πολιτική σταθερότητα; Πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική σταθερότητα τελικά, σε αυτή τη χώρα;…» Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για «πολύ επικίνδυνο εκτροχιασμό με ευθύνη της κυβέρνησης» που οδηγεί «σε αδικίες, σε διαφθορά, σε ανισότητες, σε επικίνδυνους ακροβατισμούς στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής… Δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία, η οποία λειτουργεί ως αυτοκρατορίσκος… γιατί έχει μια ελληνική εξωτερική πολιτική η οποία είναι απολύτως αποτυχημένη».

Τόνισε ότι «χρειάζεται αλλαγή πορείας», καταλογίζοντας ευθύνες και στην αντιπολίτευση. Όπως είπε, «αντί να στηριχτεί στο διεθνές δίκαιο, αντί να στηριχτεί στην ευρωπαϊκή ισχύ… έχουμε μια πολιτική ΙΧ, προσωπικής χρήσης από τον κύριο Μητσοτάκη η οποία έχει φέρει τη χώρα μας σε πάρα πολλοί ολισθηρούς δρόμους», και κατέληξε «θεωρώ ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα πολύ κομβικό σημείο».

«ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Στην προσμονή όσων θα φέρει η ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε το νέο πακέτο κοινωνικών μέτρων το πλέον κρίσιμο, τονίζοντας ότι οφείλει να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όπως δήλωσε, «Εμείς θα πούμε όχι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαπατήσει για μια ακόμη φορά τους πολίτες!», κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «έχει προχωρήσει σε μια πρωτοφανή ληστρική αφαίμαξη όλο το προηγούμενο διάστημα συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων: των μισθωτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων και τώρα έρχεται να τάξει χάντρες στους Ιθαγενείς!»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα οποία όπως είπε “μαρτυρούν”… ότι «έχουμε μια αφαίμαξη μέσω της έμμεσης φορολόγησης και μέσω της μη τιμαριθμοποίησης των φορολογικών κλιμάκων μέχρι σήμερα, η οποία δείχνει ότι βρισκόμαστε στον πάτο της Ευρώπης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», γεγονός που, όπως τόνισε, αποδεικνύει τον χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής.

Απαντώντας στα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση περί αύξησης της απασχόλησης, μείωσης της ανεργίας και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ο κ. Χαρίτσης σχολίασε με έμφαση: «Η κυβέρνηση περιγράφει μια εικονική πραγματικότητα. Βγαίνει και παρουσιάζει στους πολίτες μια πραγματικότητα σαν να βρίσκονται σε μια διαφορετική χώρα!». Παραμένοντας στο πεδίο της οικονομίας, υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα «ο πληθωρισμός ζει και βασιλεύει», την ώρα που οι πολίτες βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει πως «έχει μειώσει φόρους…». Ο Αλέξης Χαρίτσης καυτηρίασε την ακολουθούμενη πολιτική επισημαίνοντας: «Εκεί που τη συμφέρει η κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους, στα μερίσματα!(…) Η κυβέρνηση έχει καταφέρει -γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, να οξύνει τις ανισότητες. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει πολύ μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των προνομιούχων οι οποίοι καταφέρνουν αυτή τη στιγμή και αυξάνουν το εισόδημά τους και της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού…».

ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ο πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς» εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «θα έπρεπε να απολογηθεί στην ελληνική κοινωνία για το φιάσκο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια». Αναφερόμενος στην εικόνα που είχε καλλιεργηθεί, ότι στην Ελλάδα θα έρθουν κορυφαία ιδρύματα όπως το Harvard και η Sorbonne, τόνισε πως «τελικά είδαμε την αδειοδότηση τεσσάρων όλων κι όλων μη κρατικών ιδρυμάτων»». Όπως υπογράμμισε, «μιλάμε για μία αρπαχτή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους να μην εξαπατάτε ο ελληνικός λαός. Δεν μιλάμε για πανεπιστημιακά ιδρύματα(…) Εδώ έχουμε να κάνουμε με στυγνή business συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων οι οποίοι ακριβώς έχουν βρει την κυβέρνηση που τους διευκολύνει και κάνουν αυτοί τις δουλίτσες τους».

Παράλληλα, επισήμανε τον κίνδυνο που προκύπτει για τα δημόσια πανεπιστήμια: «Σε λίγο θα δούμε να τίθεται στη μέγγενη του ανταγωνισμού η χρηματοδότησή τους, καθώς θα περιοριστεί η δημόσια δαπάνη για να ενισχυθούν και τα ιδιωτικά ιδρύματα. Αυτό θα έχει ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις για το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Καταλήγοντας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «στον χώρο της παιδείας και ειδικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιχειρεί να περιορίσει, να κλείσει και να υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια», ενώ χαρακτήρισε «αδιανόητη» πρόσφατη δήλωση της Υπουργού Παιδείας, η οποία, όπως είπε, ««δημιουργεί πελατεία για ιδιωτικά συμφέροντα και τα δημόσια πανεπιστήμια οδηγούνται στην υποβάθμιση.»