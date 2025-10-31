Ο Λεβεντάκης άφησε εκτός από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης το χωριό του Μαντά

Με έκπληξη διαβάζουμε την απόφαση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, λόγω των πρόσφατων πλημμυρών σε περιοχές του δήμου Τριφυλίας.

Σε αυτή έχουν ενταχθεί οι Δημοτικές Κοινότητες Φιλιατρών, Χαλαζονίου, και Ξηροκάμπου ενώ αφήνει απέξω την Φαρακλάδα -χωριό του βουλευτή Μεσσηνίας ΝΔ Περικλή Μαντά- και την Τερψιθέα που επίσης έχουν υποστεί πολλές ζημιές, κυρίως στον παραλιακό δρόμο.

Αυτό αφήνει πολλά ερωτηματικά για τη στάση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, όπου όπως φαίνεται εισηγήθηκε μόνο αυτές τις περιοχές, αλλά και για τη στάση του Περικλή Μαντά, βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ που διατηρεί άριστες φιλικές σχέσεις με τον δήμαρχο, καθότι δεν μπήκε η περιοχή του.

Άραγε τι κρύβεται πίσω από αυτό το γεγονός;

Σας παραθέτουμε ΕΔΩ την απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια