Δίμηνη διορία από την ΕΕ για τους ψηφιακούς χάρτες ΟΣΔΕ – Κίνδυνος αναστολής πληρωμών χωρίς έγκαιρο σχέδιο δράσης

Προθεσμία δύο επιπλέον μηνών για να συμμορφωθεί η χώρα μας με το σχέδιο δράσης για την σύννομη εφαρμογή του ΟΣΔΕ δίνει η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ των ελλείψεων που επισημαίνει η γενική διευθύντρια, Elisabeth Werner, προς το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η ανάγκη επικαιροποιημένης γεωχωρικής αποτύπωσης των δεδομένων του ΟΣΔΕ (ψηφιακοί χάρτες), η επιτόπια τυχαία δειγματοληπτική αξιολόγηση των αγροτεμαχίων που λαμβάνουν επιδότηση, καθώς και η τεκμηρίωση της γεωργικής δραστηριότητας για βοσκότοπους που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις.

Η επιστολή με τις παρατηρήσεις της κας Werner ήρθε σε απάντηση της ελληνικής επιστολής της 2ας Ιουνίου 2025, με την οποία απαριθμούνται τα βήματα για το Σχέδιο Δράσης, που θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της διαδικασίας κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων.

