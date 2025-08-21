Δημητριαδοφοβική αντιπολίτευση σε πανικό

Γράφει ο Μάνος Βουλαρίνος *

δημητριαδοφοβικός (ο) αυτός που φοβάται τον Γρηγόρη Δημητριάδη «θα σε παρακαλούσα να μη μιλάς για τον Δημητριάδη μπροστά στον σύντροφο Νίκο γιατί ο καημένος είναι δημητριαδοφοβικός και θα ταραχτεί πολύ»

επιτυχία της πρώτης και καλύτερης κυβερνητικής περιόδου (από τις εκλογές του ’19 μέχρι το καλοκαίρι του ’22) οφείλεται στον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Το ότι με την αποχώρησή του τα φάλτσα και τα αυτογκόλ ξαφνικά πολλαπλασιάστηκαν μου λέει κάτι, αλλά σίγουρος δεν μπορώ να είμαι για τίποτα. Δεν ξέρω τον βαθμό στον οποίο η(από τις εκλογές του ’19 μέχρι το καλοκαίρι του ’22) οφείλεται στον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Το ότι με την αποχώρησή του τα φάλτσα και τα αυτογκόλ ξαφνικά πολλαπλασιάστηκαν μου λέει κάτι, αλλά σίγουρος δεν μπορώ να είμαι για τίποτα.

Αντιθέτως, η αντιπολίτευση φαίνεται να είναι απολύτως σίγουρη και για τις ικανότητές του και για τα οφέλη που είχε για την κυβέρνηση η παρουσία του. Δεν εξηγείται αλλιώς ο πανικός που κυρίευσε τους συντρόφους στην πιθανότητα να επιστρέψει στην κυβέρνηση.

Μια απλή πληροφορία ήταν αρκετή για ένα πλήθος δημοσιευμάτων και ποστ τα οποία το μόνο που προδίδουν είναι φόβος. Κι ενώ ο φόβος τους είναι δικαιολογημένος (το επίπεδο της αντιπολίτευσης είναι τόσο χαμηλό που ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο εαυτός της κι αν αυτή βελτιωθεί τότε τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για συντρόφους και λοιπούς), φοβάμαι ότι κάπως βιάζονται.

Ας περιμένουν πρώτα να δουν την πληροφορία να επιβεβαιώνεται και μετά κλαίνε. Οχι τίποτα άλλο, αλλά ξεκινώντας από τώρα το κλάμα μπορεί να ξεμείνουν από δάκρυα τα οποία τόσο τους χρειάζονται προκειμένου να εκφράζουν τη γνωστή ευαισθησία τους.