Ευρώπη, γηραιά, ραμολιμέντο…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανοπουλος

Ακούω να αποκαλούν ηγέτες κάποιες γελοίες φάτσες , και έτσι αυθόρμητα μου έρχεται στο μυαλό η σύγκριση με παλιότερους πραγματικούς ηγέτες χωρών και όχι αυτούς του ικέτες , η καρικατούρες από γελοιογραφίες και γραφικούς τύπους που θα γέλαγες ίσως μαζί τους ,η θα λυπόσουν αν τους έβλεπες στο δρόμο ..Καλά ο Τραμπ θα μπορούσε να μοιάζει λιγάκι με τον Ροναλντ Ριγκαν η με κάποιο παρόμοιο του αμερικάνικου κινηματογράφου ..Ο Πούτιν κατι ανάμεσα σε Γκορμπατσόφ ,Στάλιν, Μπρεζνιεφ η Τσάρο.. Αλλα για κοιτάτε την Ευρώπη που την βλέπανε όλοι και την σεβόντουσαν ? Τι ανθρωπάκια είναι αυτά ;

Η Ούρσουλα και τα 7 κουρδιστά ανθρωπάκια. Η χωνατη και οι 7 νάνοι ! Ούτε σαν παραμύθι για γέλια δεν κάνουν ! Την αδύναμη προσωπικότητα τους την μετέφεραν στις χώρες τους και δεν ξέρουν κατά που να πάνε …Μακρον ; Τι καραγκιόζης θεέ μου ! Ένα ανθρωπάκι που τρώει σφαλιάρες από τη γιαγιά σύζυγο του, θέλει να κάνει και πόλεμο με τη Ρωσία …Εμ άμα τρως μπουφλες από τη γιαγιά κάπου θέλεις δήθεν να ξεσπάσεις ! Μια Ευρώπη του Μιτεραν , ενός Παπανδρέου, ενός Μπραντ την κυβερνάει μια Ουρσουλα ….και μην πας μακριά αδερφέ !

Κοίτα ποιος κυβερνά τη χώρα μας και ποιοι είναι αντιπολίτευση και να θυμηθείς την ατάκα του Φωτοπουλου …»Ο λόφος με τη στεναχώρια» Από ότι φαίνεται έχει απαξιωθεί τόσο η πολιτική, που την αποφεύγουν όλοι οι έξυπνοι , οι τίμιοι , και οι ικανοί και πλάκωσαν τα λαμογια , οι γύπες, οι χαζοί και οι ανώμαλοι και κάνουν κουμάντο σε μια Ευρώπη που ήταν παράδειγμα για δημοκρατία, ελευθερία , κουλτούρα και τεχνολογία… Από τον πάτο του βαρελιού χαιρετισμούς σε όλη την Ευρώπη…