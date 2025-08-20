Τελευταία Νέα
Ευρώπη, γηραιά, ραμολιμέντο…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανοπουλος

Ακούω να  αποκαλούν ηγέτες  κάποιες γελοίες  φάτσες  , και έτσι αυθόρμητα   μου έρχεται  στο μυαλό η σύγκριση  με παλιότερους  πραγματικούς  ηγέτες χωρών  και όχι αυτούς του ικέτες , η καρικατούρες  από  γελοιογραφίες  και  γραφικούς τύπους που θα γέλαγες ίσως μαζί τους ,η θα  λυπόσουν  αν  τους έβλεπες στο δρόμο ..Καλά ο Τραμπ  θα μπορούσε να μοιάζει λιγάκι με  τον Ροναλντ Ριγκαν  η με κάποιο παρόμοιο  του αμερικάνικου κινηματογράφου ..Ο Πούτιν κατι ανάμεσα σε Γκορμπατσόφ ,Στάλιν, Μπρεζνιεφ η  Τσάρο.. Αλλα  για κοιτάτε την Ευρώπη που την βλέπανε όλοι  και την σεβόντουσαν  ? Τι ανθρωπάκια είναι αυτά ;

Η Ούρσουλα  και  τα 7 κουρδιστά  ανθρωπάκια. Η χωνατη και οι 7 νάνοι !  Ούτε σαν παραμύθι για γέλια  δεν κάνουν !  Την αδύναμη  προσωπικότητα  τους την μετέφεραν στις  χώρες τους και δεν ξέρουν  κατά που να πάνε …Μακρον ;  Τι καραγκιόζης  θεέ μου ! Ένα  ανθρωπάκι  που τρώει σφαλιάρες από τη γιαγιά σύζυγο του, θέλει να κάνει και πόλεμο με τη Ρωσία …Εμ άμα τρως μπουφλες από τη γιαγιά κάπου   θέλεις  δήθεν να ξεσπάσεις  ! Μια   Ευρώπη του Μιτεραν  , ενός Παπανδρέου, ενός Μπραντ την κυβερνάει μια Ουρσουλα  ….και μην  πας μακριά αδερφέ  !

Κοίτα  ποιος κυβερνά τη  χώρα μας  και ποιοι είναι αντιπολίτευση και να  θυμηθείς  την ατάκα του  Φωτοπουλου …»Ο λόφος με τη στεναχώρια»   Από ότι φαίνεται έχει απαξιωθεί τόσο  η πολιτική, που την αποφεύγουν όλοι οι   έξυπνοι , οι τίμιοι , και οι ικανοί και  πλάκωσαν τα λαμογια , οι γύπες, οι χαζοί και οι ανώμαλοι και κάνουν κουμάντο σε μια Ευρώπη που ήταν παράδειγμα για δημοκρατία, ελευθερία , κουλτούρα και τεχνολογία… Από τον πάτο του βαρελιού χαιρετισμούς σε όλη την Ευρώπη…

