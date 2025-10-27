Δημήτρης Πτωχός: «Χτίζουμε τη σύγχρονη ταυτότητα της Πελοποννήσου μέσα από τον πολιτισμό»- Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης «Μαύρο – Άσπρο»

Τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Μαύρο – Άσπρο / Black & White» πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό. Η έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα Black Box και θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό έως τις 17 Νοεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

Η νέα παραγωγή του Εικαστικού Τομέα του Δήμου Καλαμάτας παρουσιάζει έργα 33 σημαντικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διερευνώντας τη μονοχρωμία ως αισθητική και εννοιολογική διαδρομή. Μέσα από το φως και τη σκιά, την αντίθεση και την αφαίρεση, τα έργα συνομιλούν με το θεατή, δημιουργώντας γκρίζες περιοχές σκέψης και προβληματισμού.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι «στη φύση, στην ιστορία, στην κοινωνία και στην ανθρώπινη εμπειρία, τα αντίθετα στοιχεία συνυπάρχουν και δημιουργούν», ενώ σημείωσε πως τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν «στιγμές εξωστρέφειας που αποδεικνύουν ότι η Πελοπόννησος διεκδικεί ενεργό ρόλο στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη, με ποιότητα, δυναμισμό και αισθητική».

Ο κ. Πτωχός στάθηκε και στην ουσία της πολιτιστικής πολιτικής της Περιφέρειας, αναφέροντας ότι ο πολιτισμός «αποτελεί κύριο μέρος της ταυτότητας που χτίζουμε στη σύγχρονη Πελοπόννησο» και λειτουργεί ως επένδυση παιδείας, καλλιέργειας και κοινωνικής συνοχής.

Την έκθεση παρουσίασαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, ο διευθυντής του Εικαστικού Τομέα, γλύπτης Παναγιώτης Λαμπρινίδης και η επιμελήτρια Άρτεμις Ποταμιάνου.

Η έκθεση «Μαύρο – Άσπρο» λειτουργεί καθημερινά στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο στο κοινό.