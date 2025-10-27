«Καλαμάτα 2030» και Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής – Δημήτρης Πτωχός: «Έργο-ορόσημο με πολυδιάστατο αποτύπωμα για την Πελοπόννησο»

Σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τον σχεδιασμό της Καλαμάτας για το 2030 και το όραμά της για μια πόλη ανθεκτική, έξυπνη και ανθρώπινη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο η παρουσίαση έργων και δράσεων του Κλιματικού Συμβολαίου του Δήμου. Η συμμετοχή φορέων, πολιτών και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής κινητοποίησης απέναντι στην κλιματική κρίση για μία πόλη που αποτελεί μέλος της Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η παρουσίαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, σχετικά με το Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής: ένα εμβληματικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Καλαμάτα, και προϋπολογισμό 4.995.280 ευρώ μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η νέα αυτή υποδομή θα αποτελέσει κομβικό επιστημονικό και επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση κλιματικών μεταβολών, την έγκαιρη διάγνωση κινδύνων, την υποστήριξη στρατηγικών ανθεκτικότητας, την αναθεώρηση κρίσιμων υποδομών με βάση πραγματικά δεδομένα.

Παράλληλα, το Παρατηρητήριο θα έχει εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα με έναν προσαρμοσμένο περιβάλλοντα χώρο, εντυπωσιακό κέντρο προβολών και διαδραστικές εφαρμογές που «μεταφράζουν» την επιστήμη σε καθημερινή εμπειρία για πολίτες, επισκέπτες και μαθητές.

Το έργο εντάσσεται στο δίκτυο Peloponnese Immersive Experiences, το οποίο σχεδιάζει η Περιφέρεια για να αναδείξει, με σύγχρονο τρόπο, θεματικές όπως η ιστορία, η μυθολογία, η γαστρονομία, το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η Πελοπόννησος επενδύει σε νέα μοντέλα εμπειρίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κατά την παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής μας δίνει τα δεδομένα και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, ώστε να προσαρμόσουμε κρίσιμες υποδομές, να προλαμβάνουμε κινδύνους και να αξιολογούμε την πορεία των κλιματικών αλλαγών. Η Περιφέρεια αποκτά μία νέα, σύγχρονη δομή με ένταση γνώσης, ικανή να προσελκύσει επιστήμονες και ταλαντούχους ανθρώπους που θα ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους προς όφελος της Πελοποννήσου».

Μια πόλη που κινείται μπροστά – μια Περιφέρεια που σχεδιάζει

Η εκδήλωση «Καλαμάτα 2030», που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας, πλαισιώθηκε από σειρά δράσεων με τη συμμετοχή νέων δημιουργών, δημοσιογράφων, παιδιών και οικογενειών, ανθρώπων του πολιτισμού, ενώ πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως έκθεση φωτογραφίας, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και ένα μεγάλο networking event που έφεραν πιο κοντά την επιστήμη με την κοινωνία και την ευαισθητοποίηση με την καθημερινότητα.