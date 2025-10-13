Δημήτρης Πτωχός: «Η δωρεά οργάνων είναι η πιο βαθιά μορφή αλληλεγγύης»

Η Καλαμάτα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων 2025

«Η Καλαμάτα γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Εδώ, από την καρδιά της Πελοποννήσου, αναδεικνύεται ένα μήνυμα ανθρωπιάς που δεν γνωρίζει σύνορα ή διακρίσεις και πρέπει να ακούγεται δυνατά, ξανά και ξανά», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τον χαιρετισμό του στην εναρκτήρια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων 2025, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας.

Ο κ. Πτωχός τόνισε ότι «η δωρεά οργάνων είναι η πιο βαθιά μορφή αλληλεγγύης, η στιγμή που ο άνθρωπος υπερβαίνει τον εαυτό του για να χαρίσει ζωή σε έναν άλλο». Υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που καλλιεργεί αυτήν τη συνείδηση, επενδύοντας στη γνώση, στην ενημέρωση και στη συνεργασία με τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας της περιοχής.

Η εκδήλωση, με σύνθημα «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη ζωή», ανέδειξε τον βαθύ ανθρωπιστικό χαρακτήρα της πράξης αυτής και το διαχρονικό μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπίδας. Την παρουσίαση είχε ο δημοσιογράφος Ορέστης Καρύπης, ενώ το μουσικοχορευτικό δρώμενο «Ο ρυθμός της ζωής» άνοιξε τη βραδιά με καλλιτεχνικό τρόπο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, η Petra Doerr, Πρόεδρος της Διεύθυνσης Ποιότητας Φαρμάκων και Υγειονομικής Περίθαλψης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο καθηγητής Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος του Ωνασείου Νοσοκομείου, και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές της Μεσσηνίας, δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί από όλη την Πελοπόννησο, εκπρόσωποι της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και πλήθος πολιτών που κατέκλυσαν το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ζωής και ελπίδας.