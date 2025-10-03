Στη Λακωνία ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός | Υποδομές που γίνονται αφετηρία για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Σειρά σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα επιθεώρησε και υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός κατά την επίσκεψή του στη Λακωνία την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Η περιοδεία του Περιφερειάρχη επιβεβαίωσε τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για σύγχρονες υποδομές, βιώσιμη ανάπτυξη, στήριξη της τοπικής οικονομίας και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Από σύγχρονες γέφυρες και οδικούς άξονες μέχρι ύδρευση, τουριστικές και αθλητικές υποδομές, κάθε παρέμβαση αποτελεί αφετηρία για μια καθημερινότητα πιο ασφαλή, πιο δημιουργική και πιο αισιόδοξη για τους ανθρώπους της Λακωνίας.

Έργα-ορόσημα σε εξέλιξη

Στη Σκάλα, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το εργοτάξιο της Νέας Γέφυρας Ευρώτα, έργο προϋπολογισμού 4,46 εκατ. ευρώ. Ο φορέας της γέφυρας έχει ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες των προσαγωγών οδών, ώστε η νέα υποδομή να παραδοθεί στους επόμενους μήνες, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της περιοχής.

Ακολούθησε επίσκεψη στο έργο της οδού από πλησίον Γέφυρας Απιδιάς έως Μολάους, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ (Ταμείο Ανάκαμψης), όπου τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι ασφαλτοστρώσεις. Ένα έργο με καθοριστική σημασία για την προσβασιμότητα και τη διασύνδεση της Λακωνίας.

Συμβάσεις που ανοίγουν νέους δρόμους

Στο Δημαρχείο Μονεμβασίας, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλή Τριχείλη, υπεγράφησαν, η μελέτη μονοπατιού και διαδρομής Via Ferrata στην περιοχή Κάβο Μαλλιά (42.718 €) — ένα φιλόδοξο έργο ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς και του εναλλακτικού τουρισμού και η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην Κοινότητα Μονεμβασίας (223.200 €), μία κρίσιμη υποδομή για την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Δήμαρχο σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του έργου «Συντήρηση-βελτίωση της Επ. Οδού Μολάοι -Ρειχιά-Κυπαρίσσι και Ρειχιά -Ιέρακας-Λιμάνι Ιέρακα – Άγιος Ιωάννης Μονεμβασίας και της Επ. Οδού Μονεμβάσια-Νόμια -Νεάπολη της Π.Ε. Λακωνίας» Συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€.

Αμέσως μετά, στο Κοινοτικό Κατάστημα Νεάπολης, υπογράφηκε η σύμβαση για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου αδειοδότησης Υδατοδρομίου στον Λιμένα Μονεμβασίας (31.000 €) με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας Παναγιώτη Μέντη, παρουσία και της Αντιδημάρχου Σοφίας Δουμάνη. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχε υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση για το Υδατοδρόμιο Γυθείου, με την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης Έφη Ρουμπάκου, ενισχύοντας τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη υδατοπορικών συνδέσεων στη Λακωνία.

Οδικά δίκτυα που ενώνουν και προστατεύουν

Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος και από τον Αντιδήμαρχο Μονεμβασίας Σταύρο Χρηστάκο, επισκέφθηκε το έργο βελτίωσης του οδικού τμήματος Μονεμβασίας – Αγίου Φωκά (1,2 εκατ. € – ΠΔΕ), που οδεύει προς ολοκλήρωση και αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε τουριστικά και παραθαλάσσια σημεία.

Εκπαίδευση, ναυτιλία και νέες ευκαιρίες

Σημαντική στάση έγινε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων Νεάπολης, με την Περιφέρεια να συνεισφέρει στη δημιουργία της με εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. € (ΕΣΠΑ). Ο Περιφερειάρχης ξεναγήθηκε στους χώρους από τον Δήμαρχο Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη και το προσωπικό της Σχολής. Η Σχολή έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της, στεγάζεται σε κτίριο που παραδόθηκε πρόσφατα από τον Δήμο Μονεμβασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας μετά από εκτεταμένο ανακαινισμό, και αποτελεί κομβική επένδυση για τη ναυτική εκπαίδευση και τη σύνδεση της περιοχής με τη ναυτιλία.

Αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων της περιοχής, μεταξύ αυτών ο Σύλλογος Κάστρου Μονεμβασίας, για τις παρεμβάσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης (1,7 εκατ. € – ΠΔΕ) και οι βελτιώσεις στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας (191.000 €). Έργα που στηρίζουν τον αθλητισμό και δημιουργούν ποιοτικές υποδομές για τη νεολαία και τους συλλόγους της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε: «Η Λακωνία αποκτά υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την ανάπτυξη και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους της. Με στοχευμένες επενδύσεις στηρίζουμε τον τόπο, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και φέρνουμε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες».

Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης συνοδευόταν από τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Θεόδωρο Βερούτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Σπύρο Τζινιέρη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Παναγιώτη Τζινάκο και τον Προϊστάμενο Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας Άγγελο Πλιώτα, ενώ είχε διαδοχικές επαφές με Προέδρους Κοινοτήτων, εκπροσώπους συλλόγων και τοπικούς φορείς.