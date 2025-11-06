Δημήτρης Πτωχός: «Η ετοιμότητα και η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας είναι για εμάς θέμα ευθύνης και πράξης»-Παράδοση εξοπλισμού στην ΕΟΔ Αργολίδας

Σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό ορεινής και σε υγρό στοιχείο διάσωσης — ορμητικά νερά και θάλασσα — παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Αργολίδας, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας το απόγευμα της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου.

Ο εξοπλισμός, που παραδόθηκε ύστερα από αίτημα των ίδιων των διασωστών, καλύπτει σε ένα βαθμό τις επιχειρησιακές ανάγκες της ομάδας και θα ενισχύσει σημαντικά τόσο την εκπαίδευση όσο και την άμεση ανταπόκριση στο πεδίο.

Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι «η ετοιμότητα και η ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας αποτελούν για εμάς θέμα ευθύνης και πράξης», προσθέτοντας:

«Οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μηχανισμού· άνθρωποι που με αυταπάρνηση, χωρίς υλικά ανταλλάγματα, βρίσκονται πάντα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται διαρκώς στο πλευρό τους, προσφέροντας σύγχρονο εξοπλισμό, στολές και μέσα επιχειρησιακής υποστήριξης, με σκοπό να διευκολύνει το έργο τους και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους».

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ακόμη ότι κάθε παράδοση εξοπλισμού «στηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης, της διάσωσης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών», τονίζοντας πως «οι εθελοντές αποτελούν την ψυχή της πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο και αξίζουν κάθε δυνατή ενίσχυση».

Αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υπενθύμισε τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά και την πρόσφατη ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην πρόσφατη πρωτοβουλία τοποθέτησης 35 υδατοδεξαμενών σε επιλεγμένα σημεία της Πελοποννήσου, «ως έμπρακτη απόδειξη της σοβαρότητας με την οποία η Περιφέρεια προσεγγίζει την πρόληψη και την προετοιμασία».

Από την πλευρά τους, τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παραρτήματος Αργολίδας και ο πρόεδρος Γιώργος Σταυρόπουλος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός που παρέλαβαν ήταν απολύτως απαραίτητος, εξειδικευμένος και αποτέλεσμα στοχευμένου αιτήματος των ίδιων των διασωστών. Όπως ανέφεραν, «θα ενισχύσει ουσιαστικά τόσο την εκπαίδευση όσο και την επιχειρησιακή μας δράση σε πραγματικές συνθήκες».

Ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λάμπρος Τζούμης, σημείωσε ότι η ενίσχυση των εθελοντικών δομών εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με έμφαση στην εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και τον συντονισμό όλων των φορέων.

Στην παράδοση του εξοπλισμού παρευρέθηκαν, πέραν του Περιφερειάρχη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αναστάσιος Γανώσης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Μπούνος.