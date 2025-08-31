Δημήτρης Πτωχός: «Η ιστορία μας είναι το εφόδιο για το μέλλον»-Αποκαλυπτήρια μνημείου πεσόντων εφέδρων Αξιωματικών στην Καλαμάτα

Σε κλίμα βαθιάς τιμής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου 2025, στην Καλαμάτα, η τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ενώ παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής της ΝΔ Περικλής Μαντάς, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας Γιάννης Μητρόπουλος μαζί με μέλη του Συλλόγου, καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και τοπικών φορέων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ακολούθησαν χαιρετισμοί, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε τη διαχρονική αξία της θυσίας των εφέδρων αξιωματικών, σημειώνοντας ότι το νέο μνημείο αποτελεί «έναν ζωντανό φάρο μνήμης» για τις επόμενες γενιές.

«Η θυσία των Εφέδρων Αξιωματικών αποτελεί ύψιστη πράξη χρέους και ανιδιοτέλειας. Δεν ήταν μόνο στρατιώτες· ήταν πολίτες που άφησαν πίσω οικογένεια, επαγγελματική και προσωπική ζωή για να υπερασπιστούν την πατρίδα. Με τη στάση τους έγραψαν μια ιστορία που δεν επιδέχεται λήθη. Το μνημείο αυτό μας θυμίζει ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένα, αλλά κερδίζονται με αίμα και θυσίες.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται αρωγός σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πιστεύουμε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής μας συνοχής και οδηγό για το μέλλον», ανέφερε, μεταξύ άλλων.