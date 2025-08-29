Έργα, επαφές και εορτασμοί – Η παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού στην Ερμιονίδα

Μια πολυεπίπεδη παρουσία στην Ερμιονίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, συνδυάζοντας την παρακολούθηση των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τον πολιούχο του Κρανιδίου, Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, με την αυτοψία σε έργα υποδομών και την επαφή με την τοπική κοινωνία.

Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή όπου ενημερώθηκε για την πορεία σημαντικών παρεμβάσεων, όπως η ασφαλτόστρωση της εισόδου – ευθείας Κρανιδίου, ο νέος κόμβος στο Κρανίδι και οι παρεμβάσεις στη Μαρίνα Ερμιόνης. Έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την ασφάλεια και δίνουν αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη ο Περιφερειάρχης παρέστη στον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου Κρανιδίου, ενώ ακολούθησε την καθιερωμένη λιτάνευση της ιερής εικόνας στους δρόμους της πόλης, συμμετέχοντας στον λαμπρό εορτασμό μαζί με τις τοπικές αρχές και πλήθος πιστών.

Κατά την παραμονή του στην Ερμιονίδα, ο κ. Πτωχός είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με πολλούς κατοίκους και φορείς της περιοχής, ακούγοντας από κοντά προβλήματα, ανησυχίες και προτάσεις, ενώ τους ενημέρωσε για μία σειρά έργων της Περιφέρειας, όπως ο ηλεκτροφωτισμός στο δρόμο Πορτοχέλι – Κόστα.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η παρουσία μας στις τοπικές κοινωνίες δεν περιορίζεται σε τυπικές επισκέψεις. Θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες, να ακούμε τα αιτήματά τους και να προχωράμε έργα που κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Η Ερμιονίδα αξίζει και δικαιούται παρεμβάσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και θα αναδείξουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Χρόνια πολλά στο Κρανίδι και συγχαρητήρια για τις εκδηλώσεις του Δήμου».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και εντεταλμένος σε θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσιος Γανώσης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Γιάννης Μπούνος.