Δημήτρης Πτωχός: «Ισχυρές Περιφέρειες με ρόλο, ευθύνη και ευελιξία στη νέα εποχή»-Στον διάλογο για τη νέα Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης μετά το 2027 η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στον εθνικό διάλογο για τον σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας μετά το 2027 συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και ο ΟΟΣΑ στην Αθήνα, με αντικείμενο τις κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ελληνικές περιφέρειες την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Κατά την παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέδειξε την ανάγκη για μια ουσιαστική ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει σαφείς ρόλους, εμπιστοσύνη και πραγματική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. Όπως σημείωσε, οι περιφέρειες δεν μπορούν να λειτουργούν μόνο ως φορείς υλοποίησης, αλλά πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν το μέλλον τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης προσαρμοσμένων προγραμμάτων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες κάθε περιφέρειας. «Κάθε περιφέρεια διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικές ανάγκες», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέδειξε ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση των πόρων της επόμενης περιόδου απαιτεί ολιστική προσέγγιση και συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εθνικών πόρων και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Όπως επισήμανε, η ενιαία στρατηγική στόχευση και η συνέργεια των χρηματοδοτικών μέσων μπορούν να μεγιστοποιήσουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα των παρεμβάσεων και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διαδικασία διαβούλευσης με τον ΟΟΣΑ εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.