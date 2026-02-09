Αναπτυξιακές προτεραιότητες για την Πελοπόννησο στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Η αναπτυξιακή πορεία και οι προτεραιότητες της Πελοποννήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συζήτηση τέθηκε ο συνολικός αναπτυξιακός προσανατολισμός της Πελοποννήσου, ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι δυνατότητες επιτάχυνσης παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια, ενώ ακολούθως εξετάστηκαν ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, το οποίο, με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση, ξεπερνά τα 195 εκατ. ευρώ, καθώς και στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπου καταγράφεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές δημιουργίας εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με τον ρυθμό απορρόφησης να κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στο σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στις δυνατότητες συμπληρωματικής χρηματοδότησης μέσω τομεακών προγραμμάτων και νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκαν κρίσιμα έργα υποδομών και παρεμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη, τον τουρισμό και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και του πρωτογενή τομέα σε κάθε περιοχή της Πελοποννήσου.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η ανάγκη οι πολιτικές και τα προγράμματα να κρίνονται από την ταχύτητα υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα και το μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους πολίτες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και επιβεβαίωσε τον ενεργό ρόλο της Πελοποννήσου στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, με μια Περιφερειακή Αρχή που διεκδικεί με τεκμηρίωση και εργάζεται με στόχο τη μετάβαση από τις εξαγγελίες στα έργα και στη χειροπιαστή πρόοδο.