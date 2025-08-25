Δημήτρης Πτωχός: «Νέα μονάδα ψυχικής υγείας στην Τρίπολη μέσω του “Πελοπόννησος 2021-2027”»

Μια νέα σημαντική δομή στον τομέα της ψυχικής υγείας αποκτά η Τρίπολη, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάσσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» τη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.

Το έργο, προϋπολογισμού 459.480 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.

Η Μονάδα θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και υποστήριξης σε συμπολίτες που εμφανίζουν ψυχωτικές διαταραχές στα πρώτα τους στάδια. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα για ουσιαστική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη, ενώ παράλληλα ενισχύεται η πρόληψη και η δημόσια υγεία.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιεί τους πόρους του ΕΣΠΑ για να στηρίξει έμπρακτα τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η ένταξη της νέας Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην Τρίπολη αποτελεί στρατηγική επιλογή που συνδυάζει την κοινωνική φροντίδα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Επενδύουμε στη δημόσια υγεία, ενισχύουμε τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε υποδομές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας».