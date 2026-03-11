Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Πτωχός: «Νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»

Share

Στις δυνατότητες που ανοίγονται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, για τη νέα δράση «Ενδυνάμωση Υφιστάμενων ΜμΕ».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, με στόχο την ενημέρωση επιχειρηματιών και φορέων για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις προγραμμάτων για τις περιοχές της μεταλιγνιτικής μετάβασης, που αφορούν την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ενώ το ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων της περιοχής ήταν ιδιαίτερα έντονο.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε ακόμη στην έναρξη της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Πυλώνας 3 του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου προβλέπονται εμβληματικά έργα και δράσεις ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ για την Πελοπόννησο. Παράλληλα, προχωρούν τα απαραίτητα πολεοδομικά και χωροταξικά εργαλεία που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Πάρκου Μεγαλόπολης και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode