Δημήτρης Πτωχός: «Νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»

Στις δυνατότητες που ανοίγονται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, για τη νέα δράση «Ενδυνάμωση Υφιστάμενων ΜμΕ».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, με στόχο την ενημέρωση επιχειρηματιών και φορέων για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις προγραμμάτων για τις περιοχές της μεταλιγνιτικής μετάβασης, που αφορούν την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ενώ το ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων της περιοχής ήταν ιδιαίτερα έντονο.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε ακόμη στην έναρξη της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Πυλώνας 3 του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου προβλέπονται εμβληματικά έργα και δράσεις ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ για την Πελοπόννησο. Παράλληλα, προχωρούν τα απαραίτητα πολεοδομικά και χωροταξικά εργαλεία που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Πάρκου Μεγαλόπολης και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.