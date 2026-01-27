Αγωνία για την εξέλιξη του προγράμματος ΔΑΜ & τα εδάφη για τα επιχειρηματικά πάρκα (video)

Τον κώδωνα του κινδύνου για το πρόγραμμα ΔΑΜ έκρουσε ο δήμαρχος Μεγαλόπολης καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα εδάφη για τα δύο βιομηχανικά πάρκα με τον Κώστα Μιχόπουλο να σημειώνει μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST «Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα εδάφη για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το πολεοδομικό σχέδιο και η πρόσθεση για επιχειρηματικά πάρκα. Δεν μπορεί να βάζουμε το «κάρο μπροστά από το άλογο» έπρεπε πρωτίστως να βγει η πρόταση για τα δύο βιομηχανικά πάρκα, ωστόσο οι προσκλήσεις για το ΔΑΜ έπρεπε να είχαν ήδη εξασφαλίσει του χώρους. Έτσι κινδυνεύει να μην υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Συνολικά η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει την Μεγαλόπολη και να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης».

Παράλληλα αναφερόμενος στα έργα της ΟΧΕ τόνισε «Έγινε μια διευρυμένη συζήτηση παρουσία των εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφ’ όλης της ύλης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Στην ΟΧΕ για πρώτη φορά μπαίνει μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που έρχεται να αλλάξει την εικόνα της πόλης. Υπάρχει το θέμα της τεχνικής φροντίδας το οποίο έπρεπε να φροντίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζοντας τους δήμους που δεν έχουν πολλά χρήματα. Ο δήμος έχει ολοκληρώσει τις μελέτες και βρισκόμαστε στην τελική βάση για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα τα οποία μετά το τέλος της άνοιξης πιστεύω θα αρχίσουν να υλοποιούνται».