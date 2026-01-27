Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
27
Ιανουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Αγωνία για την εξέλιξη του προγράμματος ΔΑΜ & τα εδάφη για τα επιχειρηματικά πάρκα (video)

Share

Τον κώδωνα του κινδύνου για το πρόγραμμα ΔΑΜ έκρουσε ο δήμαρχος Μεγαλόπολης καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα εδάφη για τα δύο βιομηχανικά πάρκα με τον Κώστα Μιχόπουλο να σημειώνει μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST «Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα εδάφη για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το πολεοδομικό σχέδιο και η πρόσθεση για επιχειρηματικά πάρκα. Δεν μπορεί να βάζουμε το «κάρο μπροστά από το άλογο» έπρεπε πρωτίστως να βγει η πρόταση για τα δύο βιομηχανικά πάρκα, ωστόσο οι προσκλήσεις για το ΔΑΜ έπρεπε να είχαν ήδη εξασφαλίσει  του χώρους. Έτσι κινδυνεύει να μην υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Συνολικά η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει την Μεγαλόπολη και να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης».

Παράλληλα αναφερόμενος στα έργα της ΟΧΕ τόνισε «Έγινε μια διευρυμένη συζήτηση παρουσία των εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφ’ όλης της ύλης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Στην ΟΧΕ για πρώτη φορά μπαίνει μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που έρχεται να αλλάξει την εικόνα της πόλης. Υπάρχει το θέμα της τεχνικής φροντίδας το οποίο έπρεπε να φροντίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζοντας τους δήμους που δεν έχουν πολλά χρήματα. Ο δήμος έχει ολοκληρώσει τις μελέτες και βρισκόμαστε στην τελική βάση για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα τα οποία μετά το τέλος της άνοιξης πιστεύω θα αρχίσουν να υλοποιούνται».

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode