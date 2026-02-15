Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δημογραφικό: 45αρης ο μέσος Ευρωπαίος – Ποιες χώρες έχουν τον πιο νεανικό πληθυσμό και ποιες είναι οι πιο γερασμένες

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τη Eurostat για το δημογραφικό στην Ευρώπη, καθώς η μέση ηλικία στην Γηραιά ήπειρο αυξήθηκε κατά 2,1 έτη την δεκαετία 2015-2025 και διαμορφώθηκε στα 44,9 από 42,8 έτη.

Ειδικά η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη δεκαετία, καθώς η μέση ηλικία του πληθυσμού της διαμορφώθηκε στα 47,2 έτη. Πιο συγκεκριμένα, η μέση ηλικία του πληθυσμού της αυξήθηκε από 42,5 έτη που ήταν το 2013, σε 45,2 έτη το 2020 και εν τέλει σε 47,2 έτη το 2025 (από 46,9 έτη το 2024).

Η γήρανση του πληθυσμού είναι πιο έντονη στις χώρες του νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος). Μάλιστα η γήρανση του πληθυσμού ήταν πιο έντονη το 2025 στη Σλοβακία και την Κύπρο, όπου η διάμεση ηλικία αυξήθηκε κατά 4,0 έτη, και ακολούθησαν η Ιταλία (+3,9 έτη), η Ελλάδα και η Πολωνία (καθεμία +3,8 έτη) και η Πορτογαλία (+3,7 έτη).

Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα, ένας στους τέσσερις κατοίκους της έχει ηλικία άνω των 65 ετών, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την Ιταλία (24,7%) και τη Βουλγαρία (24%). Αρνητικές επιδόσεις καταγράφει στα παιδιά έως 14 ετών, καθώς κατέχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό με μόλις 12,8% στο σύνολο του πληθυσμού, από 14,5% το 2015. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει η Ιταλία με 11,9% με την Μάλτα να ακολουθεί με ένα 12,1%.

