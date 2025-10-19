Δημογραφικό: Ο μοναδικός νομός της Ελλάδας που οι γεννήσεις ξεπερνούν τους θανάτους εδώ και μισό αιώνα

Το Ρέθυμνο βιώνει ένα μικρό «θαύμα», καθώς είναι ο μόνος νομός της Ελλάδας που κατάφερε να αντιστρέψει το αρνητικό φυσικό ισοζύγιο που υπάρχει σε όλους τους νομούς της Ελλάδας εδώ και μισό αιώνα.

Παρότι η Κρήτη παρουσιάζει μια ελαφρά μείωση πληθυσμού της τάξεως του 0,9%, στο Ρέθυμνο οι γεννήσεις συνεχίζουν να ξεπερνούν τους θανάτους, με αποτέλεσμα να «μετράει» 55.636 κατοίκους στην απογραφή του 2021, από 55.525 κατοίκους το 2011. Μάλιστα το 2024 στο Ρέθυμνο αντί για μείωση, υπήρξε αύξηση στις γεννήσεις κατά 2,8%.

Ένα περιβάλλον με ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για εργασία λόγω του αυξανόμενου τουρισμού, όπως το Ρέθυμνο, φαίνεται πως δημιουργεί τις συνθήκες ασφάλειας που αναζητούν τα νέα ζευγάρια προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια.

