Δημογραφικό SOS: Σε 15 χρόνια «χάθηκαν» 45.000 πρωτάκια!

Τα 71.181 «πρωτάκια» της σχολικής περιόδου 2025-2026, δηλαδή τα παιδιά που ξεκινούν το εκπαιδευτικό τους δρομολόγιο από την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα πλέον ολιγάριθμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Στο ισχνό πλήθος τους αντανακλάται στο πλήρες μέγεθός του και με όλες τις δραματικές προεκτάσεις του το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Με μια ακόμη πιο μελαγχολική και δυσοίωνη προοπτική για το άμεσο μέλλον, εφόσον η υπογεννητικότητα είναι εκ των πραγμάτων συνταγή μαρασμού με προδιαγεγραμμένη «επιτυχία».

Οι 71.181 μαθητές της φετινής Α’ Δημοτικού είναι παιδιά που γεννήθηκαν το 2019 (εντός και εκτός Ελλάδος), σε μια αναλογία ημεδαπών και αλλοδαπών περί το 9 προς 1. Ομως, εάν ανατρέξει κάποιος στα επίσημα στοιχεία για τον ελληνικό πληθυσμό, τη συγκεκριμένη χρονιά (2019) είχαν καταγραφεί 83.756 γεννήσεις. Αρα, κάπου ανάμεσα στο Ληξιαρχείο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στην Α’ Δημοτικού 12.575 παιδιά έχασαν τον δρόμο για το σχολείο. Σε ποσοστιαία βάση η διαρροή αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 15%.

Το «κραχ» που έρχεται

Αν επιχειρηθεί λοιπόν μια προβολή στο μέλλον βάσει αυτής της αναλογίας -έστω κι αν είναι εντελώς θεωρητική και αυθαίρετη-, το σχολικό έτος 2030-2031 τα «πρωτάκια» είναι αμφίβολο εάν θα μετρώνται σε 60.000 παιδιά. Διότι εκείνη τη χρονιά θα έχει έρθει η σειρά των γεννηθέντων το 2024 να ενταχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Και το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα δεν ξεπέρασαν καν τις 70.000 – για την ακρίβεια, έμειναν στις 69.675.

Εξ ορισμού και κατά παράδοση η Α’ Δημοτικού είναι ο δημογραφικός καθρέπτης της χώρας μας, ενώ η συνεχής συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού από χρονιά σε χρονιά μοιραία διατρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και μολονότι η βαρύτητα του δημογραφικού ζητήματος δεν απεικονίζεται ακόμη με την αντίστοιχη ένταση στον αριθμό των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές, οι εκτιμήσεις ειδικών περί τα εκπαιδευτικά τοποθετούν το «κραχ» στον ορίζοντα της επόμενης τριετίας. Τότε, την περίοδο 2028-2029, πιθανότατα θα αποκαλυφθεί σε μια έκταση πραγματικά αποκαρδιωτική η σμίκρυνση του εγχώριου πληθυσμού ως αποτέλεσμα μιας τάσης η οποία βαίνει επιδεινούμενη στη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του protothema.gr πατώντας ΕΔΩ