Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Βαθιά δημογραφική κρίση καταδεικνύεται από το σταθερά αρνητικό φυσικό ισοζύγιο (γεννήσεις – θάνατοι) στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να κάνουν λόγο για μη αναστρέψιμη κατάσταση και, ως εκ τούτου, για την ανάγκη εστίασης στην επιβράδυνση της μείωσης των γεννήσεων.

Σε όλη σχεδόν την ΕΕ παρατηρείται μείωση του αριθμού των παιδιών και αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat, το 2025 κατεγράφησαν οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της χώρας. Οι αρνητικές επιδόσεις επιβεβαιώνονται και από τα δεδομένα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), σύμφωνα με τα οποία τα φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις – θάνατοι) είναι σταθερά αρνητικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

